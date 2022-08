De acuerdo con un informe de la firma de inteligencia de aplicaciones data.ai (anteriormente App Annie), al menos en una docena de mercados mundiales, los usuarios ahora pasan de cuatro a cinco horas por día en aplicaciones.



Aunque el consumo varía en cuanto a países, tipo de aplicación, hay datos de paísese que pasan más de cuatro horas al día usando las aplicaciones como Indonesia, Singapur, Brasil, México, Australia, India, Japón, Corea del Sur, Canadá, Rusia, Turquía, Estados Unidos y el Reino Unido.Además en Indonesia, Singapur y Brasil, los usuarios móviles están gastando más de cinco horas al día en aplicaciones.

Si bien la pandemia hizo que aumentaran los promedios, los consumidores mantuvieron esas dinámicas, por ejemplo, en Australia, los usuarios pasaron de 3,6 horas a 4,9 horas del segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2022. Ambos representan un aumento del 40 % en el tiempo dedicado a las aplicaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Uso de aplicaciones en el mundo según data.ai Foto: data.ai

Otros mercados experimentaron un crecimiento más lento, incluidos Indonesia (+10 %), India (+5 %), Japón (+5 %), Canadá (+20 %), Rusia (+10 %), Estados Unidos (+5 %), Reino Unido (+5%), China (+5%) y Alemania (+10%).



Otros como México no crecieron o se desaceleraron como el caso de Turquía y Argentina (ambos con -5 %).

Las Apps en las que se gasta el tiempo

Facebook Twitter Linkedin

Uso de aplicaciones en el mundo según data.ai Foto: Data. Ai

Instagram es la aplicación con mayor descargas en el mundo y TikTok en la que más gastan el tiempo las personas aunque Facebook tiene la mayor cantidad de usuarios activos mensuales, por delante de WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok, Telegram, Amazon, Twitter, Spotify y Netflix.



En el caso de las citas, Bumble creció y Tinder está de tercera entre las que más tiempo gastan las personas , la aplicación india de comercio electrónico Meesho saltó al número 8 por descargas y Pokémon GO experimentó un aumento en el uso gracias a la nueva temporada que se lanzó el 1 de junio antes del Pokémon GO Fest.



De igual forma el juego de eliminatorias multijugador para fiestas Stumble Guys, subió 23 lugares; y el juego hipercasual Fill The Fridge, que subió 84 lugares.

Más noticias

Trucos para grabar vídeos sin marca de agua en TikTok

Las prioridades TIC del Gobierno Petro