¿Dejaría que un programa decidiera todo por usted?

Por cerca de dos años, Max Hawkins, un ingeniero estadounidense de 28 años, dejó que un programa de computador decidiera en qué lugares vivir, en cuáles restaurantes comer y a qué eventos asistir. Renunció a su trabajo en Google y se dedicó a viajar por el mundo, guiado por un software que él mismo creó y que se encargó de elegir, al azar, el destino de su vida.



“Me di cuenta de que casi todo lo que me pasaba estaba determinado por otras personas y otros sistemas. Quería generar mi propio algoritmo que me guiara sin tener en cuenta la personalidad”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.

Cansado de la rutina, comenzó por programar una plataforma para elegir aleatoriamente restaurantes y bares. Luego incluyó la opción de escoger, también al azar, eventos de Facebook. Pero después decidió ir más allá: su computador empezó a seleccionar la ciudad en donde viviría; o mejor, las ciudades, porque en cada lugar se quedaba durante aproximadamente un mes.



Desde visitar un bar en el corazón rural de Iowa (EE. UU.) hasta ir a cafés para gatos en Taipéi (Taiwán) o viajar a Vietnam para asistir a un concierto del cantante de pop más famoso de ese país... Las experiencias fueron incontables.

Precisamente, la búsqueda de la sorpresa y la emoción de vivir cosas inesperadas fueron su constante motivación.



Hawkins es escéptico ante la noción de personalización que ofrecen las redes sociales y el hecho de que plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube muestren los contenidos teniendo en cuenta los intereses o las publicaciones con las que más interactúa un usuario.



“Creo que eso es una trampa porque refuerza una identidad y te lleva a hacer las mismas cosas una y otra vez. Lo bueno de que una app elija aleatoriamente es que como no son tus preferencias ni las cosas que tú crees que te gustan, te expone a situaciones sorprendentes que no te habías dado cuenta que existían o que no te esperas que pasen”, dice.



Hawkins también creó un algoritmo para poder usar Spotify sin preferencias y crear una lista de 30 canciones al azar, que se actualiza a diario. “Es solo probar y ver cómo cambia mi vida”, reitera.



Pero aunque asegura que esta experiencia ha sido una aventura inolvidable, también confiesa que constantemente sintió miedo.



“El otro aspecto de hacer cosas al azar es que no te puedes esconder de las cosas que están pasando. Muchas veces tuve que ir a lugares a los que no estaba de acuerdo o sobre los cuales tenía un problema moral. Por ejemplo, una vez me envió a un club de strippers, tuve que confrontarlo y decidir cómo sentirme respecto a ese lugar. Es interesante ver lo que pasa cuando no puedes esconderte de lugares donde tu confianza moral no está completa”, señala.

Hoy en día este ingeniero, quien también ha trabajado para YouTube y Apple, vive en Estados Unidos y está dedicado a continuar creando programas que le permitan seguir teniendo una vida fortuita. Algunos de ellos, incluso, están disponibles para otros usuarios en su página www.maxhawkins.me.



El joven hace un llamado para que más personas se unan a su idea de tener una vida ‘experimental’. “Las redes sociales son generadas por algoritmos y por sistemas que nos hacen tomar decisiones de muchos aspectos de la vida. Invitaría a la gente a pensar en eso y a que hagan cosas diferentes a las tradicionales”, comenta.



Aunque señala que Facebook le da a la gente lo que quiere teniendo en cuenta sus preferencias, Hawkins compara este sistema con la satisfacción que genera la comida chatarra. “A las personas les gusta esa comida, pero al consumirla no van a tener una transformación en un sentido positivo”, dice.

Números realmente al azar

Un generador de números aleatorios (RNG, por sus siglas en inglés) es un recurso informático que usa un algoritmo para producir secuencias de números que no van en un orden discernible. Existen también sistemas de base física. Cloudfare es una compañía de San Francisco que usa cien lámparas de lava, un péndulo en Londres y un sensor en Singapur para crear lo que esperan, sea la máxima clave criptográfica, pues está basada en el más absoluto azar.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ