¿Cómo bloquear contactos y "evitar a su ex y a familiares" en Tinder?

Bloquear contactos para evitar 'matches' en Tinder ya es una realidad. La app ya habilitó una herramienta que le permitirá a todos los usuarios personalizar un poco más las sugerencias de 'match' en la plataforma.



La gran mayoría de personas que descargan Tinder estarán en la búsqueda de conocer gente, ampliar su círculo social y, potencialmente, buscar una pareja.



Con el fin de ofrecer una mejor y más controlada experiencia en la plataforma. Según Tinder, un 40 % de los usuarios se ha encontrado con los perfiles de exparejas en la app. Además, otro 24 % se ha cruzado con familiares y compañeros de trabajo.



Para reducir este tipo de encuentros 'incómodos', la app anunció este viernes una nueva herramienta que le permitirá "bloquear a su ex" para "evitar encuentros incómodos durante este año post-pandémico".



"Tal vez no podamos salvarte de un encuentro incómodo en una cafetería, pero sí vamos a dar mayor poder sobre su experiencia en Tinder", dijo la vocera Bernadette Morgan en un comunicado oficial.



¿Cómo funciona?

Así puede bloquear contactos en Tinder. Foto: Tinder

Usted podrá bloquear a un usuario en Tinder usando su número telefónico. Debe ir a 'Ajustes' y allí seleccionar la opción 'Bloquear contactos'. Allí aparecerá la lista de contactos que tiene en su teléfono y, si alguna cuenta de Tinder está vinculada al número que usted quiere bloquear, evitará que aparezca entre las sugerencias de 'match' de la plataforma.



Tenga en cuenta que el contacto que usted bloquee nunca recibirá una notificación al respecto y que por bloquearlo no significa que tenga una cuenta en Tinder. Además, si alguien tiene cuenta pero no está vinculada a su número telefónico no podrá bloquearse. También puede agregar manualmente un número telefónico que quiera bloquear si no desea darle acceso a la app a su lista de contactos.



Para desbloquear contactos, solo debe irse a la sección 'Bloqueados' y seleccionar 'Desbloquear'.

