Instagram agrega función de compras a través de imágenes

Instagram de Facebook Inc. está agregando nuevas herramientas de compra, como permitir que las personas busquen productos usando una imagen, a medida que la empresa matriz expande las ofertas de comercio electrónico en toda su familia de aplicaciones.

Cuando los usuarios hagan clic en las imágenes que ven en Instagram, Facebook los dirigirá a la venta de productos de apariencia similar. Un usuario podría hacer clic en un vestido de flores en la red social y encontrar atuendos similares que se venden en las tiendas que aloja la aplicación de empresas de terceros, según un portavoz de la compañía.



La prueba comenzará a finales de este año en Estados Unidos. En el futuro, Instagram planea permitir a los usuarios tomar una foto desde su teléfono para iniciar una búsqueda visual, similar a la tecnología que ya ofrece Pinterest Inc., Google y Snap Inc.



"Gran parte del descubrimiento de compras comienza con el descubrimiento visual, ¿verdad? Cuando vemos algo que nos parece asombroso", explicó el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, el martes en un evento en vivo. "Quizás queramos ver otros productos similares, o descubrir cómo conseguir ese producto. Y este es el tipo de problema con el que la IA realmente puede ayudar".



Instagram también facilitará que algunas empresas ofrezcan pruebas con tecnología de realidad aumentada, para que las personas puedan ver como se ven productos como el maquillaje y los zapatos en sus cuerpos y rostros reales, algo que el competidor Snapchat implementó durante la pandemia de covid-19.



La opción estará abierta a las empresas que ya utilizan la tecnología ModiFace o PerfectCorp para ofrecer este tipo de experiencias en otros sitios de internet. Facebook dijo que está probando la función en las tiendas de Instagram y en los anuncios de Facebook con un grupo de marcas, y planea expandir el acceso a finales de este verano.



Facebook ha priorizado la creación de herramientas de comercio electrónico para garantizar que las pequeñas empresas que tuvieron que cerrar sus tiendas físicas durante la pandemia desarrollen el hábito de vender sus productos en línea, especialmente en las aplicaciones propiedad de Facebook.



Cada vez más, los principales minoristas están estableciendo tiendas digitales, creando experiencias de compra virtuales de prueba o utilizando publicidad de realidad aumentada para llegar a consumidores más jóvenes en aplicaciones como Facebook, Pinterest, y TikTok y Snap de ByteDance Ltd.



La compañía también anunció que estaba agregando tiendas virtuales a WhatsApp y Facebook Marketplace.

BLOOMBERG