Desde mañana, usuarios podrán pedir taxi en DiDi

La aplicación china de transporte DiDi está decidida a seguir compitiendo en el reñido sector de la movilidad compartida en Colombia. Una nueva medida pretende poner fin a la rivalidad entre servicio público de taxi y los conductores privados, en un movimiento que separa a la aplicación de otras firmas como Uber y Beat.Según anunció la marca, a partir del martes, los usuarios podrán solicitar taxis con una nueva función en su aplicación.

En entrevista con EL TIEMPO, Juliana Pulecio, Gerente de Relaciones Públicas de DiDi Colombia, explica los orígenes de la decisión, las experiencias de DiDi en China con los taxis y asegura que la recepción será positiva.

Juliana Pulecio, gerente de Relaciones Públicas de Didi Colombia Foto: Didi Colombia

¿Cómo va a funcionar el nuevo servicio?

En la aplicación vamos a tener la opción de los dos productos, con botones independientes: DiDi Exprés para particulares y DiDi taxi para servicio público.



A partir de mañana estará activo en Bogotá. También lanzamos DiDi exprés en Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín y la idea es tener DiDi taxi en esas ciudades antes de finalizar año. Llegará después porque Taxi es un producto que se personaliza, según las tarifas locales.

¿Cuántos conductores tienen ya?

En Bogotá ya tenemos 20.000 socios conductores. En Cali y Medellín tenemos 2.500, en Barranquilla tenemos 2.000 y en Bucaramanga tenemos 1.500.



La acogida tanto de DiDi exprés como de DiDi taxi ha superado las expectativas. A nivel de taxis tenemos 5.000 listos para empezar.

¿Cómo fue el proceso para llegarle a los taxistas?

Hace un mes iniciamos el registro de socios taxistas. De los 50.000 taxis que hay en Bogotá, cerca de 10.000 personas se interesaron, pero solo el 50% pasaron el registro, porque nosotros solicitamos ciertos requerimientos.



Aunque el registro se hace todo a través de la aplicación DiDi conductor, pedimos que tengan toda la documentación al día: tiene que estar acreditado para servicio público, mostrar la tarjeta de circulación y toda la documentación pertinente. Adicionalmente, hacemos una revisión de antecedentes con un aliado que nos confirma, sin dar detalles del rechazo, si la persona pasa o no los filtros.

¿Cambia la tarifa? ¿Cómo serán los pagos y cobros?

Para los conductores inscritos, los ingresos llegan semanalmente, a una cuenta bancaria inscrita. Para los usuarios, bien sea de servicio de taxi o la opción exprés, el pago puede ser tanto por tarjeta de crédito como en efectivo. Esto es un avance porque significa poder pagar con tarjeta de crédito un taxi.



¿Cómo va a ser? Cuando el usuario decida que va a pagar con tarjeta de crédito, la plataforma le generará un pin de 4 dígitos. Al finalizar la carrera, el taxista ingresará el valor del taxímetro en la plataforma. Al usuario le aparecerá el valor en la aplicación y me pedirá el pin para confimar el pago. Eso nos asegura que la tarjeta de crédito no va a estar volando por ahí. Es un tema de seguridad de doble vía.



Los 5.000 taxistas que ya pasaron el registro tendrán beneficios como el 0% de tasa de servicio, no se les va a cobrar nada por utilizar la plataforma. En ese sentido el taxista va a ganar el 100% de la carrera sin tener que pagar un solo peso a DiDi.



Ese beneficio va hasta diciembre y es para los primeros 10.000 taxistas que se registren. Cuando empecemos a cobrar vamos a estar por debajo de lo que cobran plataformas de taxis, porque nuestra promesa de valor es siempre ser más barata en tasa de servicio.

¿Por qué decidieron incluir la opción?

DiDi nació como una empresa de taxis en China, y fuimos creados porque teníamos los mismos problemas: teníamos una cantidad de taxistas que estaban compitiendo contra unas plataformas. Creamos un producto para los taxistas, les dijimos ‘vengan que nosotros vamos a tomar esas necesidades de ustedes y las vamos a convertir en una aplicación’. Fue tanto el auge que adquirimos la operación de Uber en China.



En esencia somos una empresa de taxi. Por ejemplo, en Japón solo tenemos taxis, porque ese mercado lo requiere. A cada mercado que llegamos con la función más acertada. Hoy en día trabajamos de la mano, a nivel mundial, con 700 empresas de taxis.

¿Cree que le irá bien en un país como Colombia?

Es el momento de hacer las paces y entender que la regulación debe venir, pero que no llegamos aquí para acabar a nadie. Queremos que la tecnología sea una oportunidad para unirnos en esos puntos que tenemos de dolencia de cada uno de los sectores. Para nosotros ha sido grato ver que la tecnología puede ser incluyente en un sector que ha tenido peleas innumerables.



Por ejemplo, el tema del famoso “yo por allá no voy” es una respuesta a la necesidad del taxista de ir a entregar el turno y no alcanza a dejar el pasajero y luego ir a dejar el carro. Con la plataforma, el conductor puede seleccionar a dónde va a dejar el servicio y cambiar el turno. De esa forma, DiDi le envía viajes que vayan hacia esa zona. Por un lado se acaba el ‘para allá no voy’, se eliminan tiempos muertos en donde los conductores no llevan viajes y el pasajero al final recibe un servicio que si lo trasportará.



Adicionalmente, planeamos traer una opción de código QR, que está en desarrollo. Esperamos que para finales de año, si un usuario toma un taxi en la calle pueda verificar si el vehículo está suscrito a nuestra plataforma. El usuario escanea el código con su teléfono y automáticamente queda migrado a un viaje con ese taxista dentro de la app. No tiene que esperar a que ese taxista llegue, sino puede tomarlo en la calle y puede tener la confianza que ese taxista ha pasado por un proceso de registro, con verificación de antecedentes.

¿Qué requisitos tienen?

El conductor debe ser mayor de edad, con cédula de ciudadanía o de extranjería. Debe tener la documentación para manejar taxi al día y el vehículo también. Inicialmente se pueden inscribir más de un conductor por vehículo, porque sabemos que un mismo taxi lo manejan varios taxistas, pero el conductor debe pasar el chequeo de antecedentes directamente desde la plataforma DiDi conductor.



El taxista no requiere tener una tableta o algo similar. Esta nueva opción está pensada para que el taxista maneje el sistema desde su smartphone como hacen otros conductores particulares. No estamos buscando que se vuelva otra tecnología diferente, sino que desde el mismo celular cualquier taxista pueda trabajar independientemente a qué empresa pertenezca. Esto no tiene nada que ver con empresas de taxis, sino con que como persona natural quiera hacer viajes con DiDi.

¿Qué dicen los taxistas?

Teníamos el temor de que no hubiera una buena recepción por parte de ellos. Tenemos una herencia de 5 años malas relaciones, aunque nosotros solo llevamos unos meses en el mercado. Pero ha sido muy positiva la acogida de los taxistas, por lo menos los que se han acercado proactivamente a la plataforma a inscribirse.



De hecho, en los centros de atención a socios conductores de DiDi atendemos tanto a socios conductores como a taxistas. Al principio podía parecer como ‘¡uy de verdad nos le vamos a medir a esto?’, pero hemos tenido un ambiente de armonía. No hemos tenido el primer incidente ni verbal ni de otro tipo.



A veces se nos olvida que, en movilidad, tanto taxistas como conductores de carro particular sufren las mismas dolencias: la falta de seguridad en la calle, los trancones, los reclamos de pagos... Lo que pasa es que los taxis tienen una regulación estricta que deben seguir y los particulares en este momento no están regulados.