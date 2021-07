Instragram estaría probando ‘Stories’ exclusivas por suscripción

Al parecer las redes sociales no paran en sus planes para ampliar sus opciones de monetización dentro de la plataforma. Recientemente, se conoció que Instagram está probando un sistema de ‘Stories’ exclusivas, las cuales estarían disponibles para usuarios que paguen por acceder a estos contenidos.



Esta herramienta sería muy similar al modelo de ‘Súper Follow’, que presentó Twitter, el cual permite que una persona accede a contenidos exclusivos de cuentas con más de 10 mil seguidores.



La opción de Instagram, la cual aún no tiene nombre, permite que aquellas personas que sean ‘Miembros’ de un perfil podrán acceder a ‘Stories’ extras, las cuales estarán destacadas con un ícono morado para diferenciarlas de las historias normales y las de ‘Mejores amigos’.



Una de las diferencias es que en esta opción no se va a permitir hacer captura de pantalla de los contenidos.



Hasta el momento, no se conoce cuál será el costo de la suscripción de los usuarios a este tipo de contenidos, ni en cuanto tiempo estará disponible para todos las cuentas.

