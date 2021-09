No es su celular: Instagram sufre caída en el mundo

En horas de la mañana de este jueves, 2 de septiembre, la red social Instagram empezó a reportar fallas. El problema de acceso para varios de sus usuarios se estaría presentando en diferentes partes del mundo, de acuerdo con reportes de internautas.



Al parecer la plataforma se encuentra caída y los internautas no han podido tener acceso ni en sus dispositivos móviles ni en los computadores. Además, los problemas están afectando tanto a dispositivos Android como iPhone.



Sin embargo, las otras aplicaciones de la compañía, como Facebook y Whatsapp, siguen funcionando con normalidad.

Instagram reporta 'error' en su plataforma.

El hashtag #InstagramDown ha comenzado a ser tendencia en Twitter por usuarios que se han quejado de lo sucedido. En redes han reportado que no pueden buscar otros perfiles, tampoco dar like a publicaciones ni ver historias.



En sus dispositivos aparecer el mensaje: "Se produjo un error. Vuelve a intentarlo".



De acuerdo con el portal 'Downdetector', que reporta los servidores que se encuentran caídos en el mundo, las fallas habrían iniciado a las 12 de la mañana en España, país donde se encuentran focalizados los fallos.



Por el momento, Instagram no se ha pronunciado sobre las fallas reportadas.



Cabe recordar que esta red social es propiedad de Facebook Inc, un conglomerado de redes sociales fundado por el millonario Mark Zuckerberg. Dentro de sus productos también se encuentran otras plataformas como WhatsApp, Oculus VR, Giphy y Mapillary.



Actualmente, Facebook es una de las empresas más valiosas del mundo.

