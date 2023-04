Los investigadores de Avast descubrieron que los usuarios de Australia, Reino Unido, España, Polonia y Francia han sido atacados por estafadores que dejan un comentario en una publicación de Instagram de un usuario y luego ofrecen un enlace en el que se pide que complete una encuesta para obtener los datos de las personas.



Como esa, hay otras amenazas que se mueven por las redes sociales, pero la alerta ha llevado a entregar recomendaciones de seguridad al respecto.



Los bots (aplicaciones de software programadas para realizar ciertas tareas) ahora se están volviendo más sofisticadas. Los usuarios de Instagram se dan cuenta cada vez más de que sus historias gustan de muchos bots, que el algoritmo que tiene la empresa ha cambiado y que muchos de estos son cuentas que promueven contenido pornográfico o enlaces que quieren atraer a usuarios a enlaces para robar su información.



La mayoría de los bots tienen un diseño bastante simple, solo unas pocas líneas de código con una base de datos, pero algunos son más complejos y usan inteligencia artificial (IA) en un intento de imitar a los humanos.



Hace unos años Instagram, que tiene unos 1.318 millones de usuarios, ya se había enfrentado al ataque en los comentarios, el problema es que con el cambio en los algoritmos ahora la vista en las historias es lo que llama la atención.



De acuerdo con Meta, la misión es convertir a esta red social en un lugar tranquilo y auténtico.



“Queremos que el contenido que ve en Instagram sea auténtico y bloqueamos millones de cuentas falsas y de spam todos los días. Seguimos invirtiendo en tecnología antispam y en nuestro equipo de seguridad y protección de más de 40.000 personas, que se enfocan en mantener el spam y otros tipos de contenido dañino fuera de nuestras plataformas”, dice la empresa.



Entre las medias que existen para abordar las cuentas de contenido spam, está la automatización que ejecuta millones de controles por segundo para detectar y eliminarlo antes de que se generalice en la plataforma.



Si detectan la posible actividad no auténtica, les pedirán a los usuarios que confirmen quién está detrás de la cuenta.



“El año pasado, actualizamos cómo funciona el bloqueo en Instagram para brindarles la capacidad a los usuarios no solo de bloquear una sola cuenta, sino también cualquier cuenta nueva que alguien pueda crear. Esta actualización le permite bloquear también las cuentas existentes que esa persona ya pueda tener. Según los resultados de las pruebas iniciales de ese cambio, se han bloqueado cuatro millones de cuentas menos cada semana y se sigue haciendo automáticamente”, explicó Meta.

Pero ¿qué se puede hacer para detener las notificaciones?



Una de las formas más sencillas es volver su cuenta privada, pero a muchos usuarios no les gusta eso o no quieren perderse de tener un Instagram público.



Otra opción es que desactive las sugerencias de seguimiento de Instagram, así pues si bien no eliminará por completo los bots, podrían ser menos y solo debe hacerlo a través de la configuración de la aplicación.



La otra posibilidad es que antes de subir una historia evite los hashtags populares, poner la ubicación o un hashtag muy popular, que es lo que los bots tienden a rastrear, también puede bloquear palabras y cuidar las etiquetas.



Otra alternativa es bloquearlos usted mismo, así puede ayudar a la plataforma con el proceso y reportes.



