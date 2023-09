Instagram, propiedad de Meta, está probando una nueva opción centrada en la privacidad de la actividad de sus usuarios. Esta característica permitiría ocultar los 'Me gusta' en publicaciones y 'reels', además de otorgar control sobre quién puede visualizarlos.



La plataforma ya cuenta con una sección específica para ajustar la privacidad en cuanto a comentarios, publicaciones, menciones, historias y demás interacciones.

Actualmente, los usuarios pueden ocultar los 'Me gusta' en sus propias publicaciones para evitar que se muestre el número de personas que han interactuado con ellas. Esto resulta en la desaparición de los nombres de aquellos que manifiestan su interés en el contenido.



Meta está enfocado en fortalecer la privacidad introduciendo una funcionalidad que otorga mayor control sobre quién puede ver los 'Me Gusta' en ciertas publicaciones, tal como lo destacó el especialista en redes sociales Matt Navarra.



La novedad radica en que Instagram comenzaría a implementar una pantalla que guía a los usuarios hacia un menú de opciones. Anteriormente, la configuración predeterminada permitía que todos pudieran ver los 'Me gusta'.



Opción para ocultar los 'Me gusta' en Instagram. Foto: Blog de Facebook

Sin embargo, ahora los navegantes tendrían la capacidad de decidir quiénes pueden ver sus interacciones. Las opciones incluyen 'Permitir que la gente que te sigue vea los 'Me Gusta', con la cantidad de seguidores indicada debajo de este botón, y la posibilidad de limitar la visibilidad a los 'Me gusta' solo para los "mejores amigos".



La lista de opciones se completa con la elección de 'No permitir que nadie vea los Me gusta'.



Importante destacar que, independientemente de la configuración seleccionada, los 'Me gusta' previamente registrados en publicaciones y 'reels', así como los futuros, siempre serán visibles para los propietarios de las cuentas. Además, los usuarios de las cuentas que han recibido esta interacción seguirán viéndola.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.