La plataforma para compartir fotos Instagram anunció este jueves que comenzó a probar una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para confirmar la edad de sus usuarios en Estados Unidos.



Legisladores de todo el mundo han exigido que el servicio de redes sociales, propiedad del gigante tecnológico estadounidense Meta, proteja a los jóvenes de contenidos para adultos e invasiones de su privacidad.



Según las empresas de tecnología, ese tema no se resuelve fácilmente, pero podría abordarse con cambios tecnológicos más amplios, como la vinculación de las fechas de nacimiento al teléfono celular de una persona.



"Estamos probando esto para asegurarnos de que los adolescentes y adultos tengan la experiencia adecuada para su grupo de edad", dijo Meta. Las selfies en video serán enviados a la firma británica Yoti, que ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que, según dice, puede calcular la edad de los menores de 20 años con un margen de 1,5 años.

La Identificación facial es un método de seguridad. Foto: iStock

Los propios datos de Yoti sugieren que su herramienta no es tan eficaz en la verificación de la edad de mujeres y niñas, y de personas con piel oscura.



Tanto Yoti como Meta dijeron que las selfies se eliminarán después de la verificación. En 2021, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo a los legisladores estadounidenses que sentía que no era el trabajo de Instagram verificar la edad de los usuarios.



"Creo que sería mucho más efectivo verificar las edades a nivel del dispositivo", afirmó. Instagram se vio sacudido el año pasado por revelaciones de la denunciante Frances Haugen según la cual los ejecutivos de la firma sabían que la plataforma podría dañar la salud mental de los jóvenes, en particular de las adolescentes.



Desde entonces, ha implementado varias funciones destinadas a proteger a los usuarios más jóvenes.

AFP