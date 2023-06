En el universo que componen las redes sociales, uno de los grandes problemas que los usuarios deben afrontar es recibir imágenes explícitas enviadas por desconocidos y que no fueron solicitadas.



Esta problemática que afecta principalmente a mujeres, según el medio The Guardian, podría ser solucionada pronto por una nueva función que Instagram estaría probando. Acá le contamos los detalles.



Específicamente, lo que estaría probando la red social sería la función para limitar a las personas al momento de enviar una solicitud por mensaje directo.



En la actualidad, los usuarios pueden enviar imágenes y videos a otros a quienes no siguen o siquiera tienen interacción, por lo que la idea sería permitir solo el envío de texto. Cuando los usuarios acepten la solicitud de mensaje se podrá intercambiar contenido multimedia.



"En la práctica, esto significa que las personas ya no podrán recibir imágenes o videos no solicitados de personas que no siguen” afirmó Meta, la empresa detrás de Instagram, en un comunicado.



Por el momento, Instagram estaría probando la función de restringir ciertos mensajes directos con contenidos explícito. Foto: Página Oficial de Instagram

Según el reporte de The Guardian, desde el año pasado Instagram ha estado probando diferentes formas de filtrar las imágenes explicitas de los mensajes directos y al parecer esta ha sido la mejor opción hasta ahora.



Según las indicaciones del portal, Instagram espera lanzar la nueva función a sus más de mil millones de usuarios en todo el mundo una vez que haya completado las pruebas que garanticen la efectividad de la medida.



Cabe señalar que Meta ha estado trabajando en diferentes estrategias que permitan garantizar la seguridad de sus usuarios, por eso en 2021 introdujeron en Instagram la característica para filtrar solicitudes de DM que contienen palabras ofensivas.

JUAN DAVID CANO LOPERA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN TECNÓSFERA Y ECONOMÍA

