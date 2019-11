Instagram empezará a esconder los 'likes' también en Colombia

La prueba de un Instagram sin cifras de likes públicas en las fotografías ahora será global. Así lo confirmó la red social en una breve comunicación enviada a la prensa el jueves.



Con esto, Colombia también verá la beta de conteo de likes privado en un pequeño porcentaje de usuarios. Según indagó EL TIEMPO, los usuarios serán seleccionados aleatoriamente.

La prueba, que se estaba desplegando únicamente en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, y Nueva Zelanda, implica que terceros no podrán ver el número total de 'me gusta' o la cantidad de reproducciones en fotos y videos en las cuentas seleccionadas. Solo el dueño de las publicaciones tendrá acceso a esa información.



La idea está relacionada con los esfuerzos del gigante de las redes sociales para enfrentar el bullying en la plataforma, teniendo en cuenta que para miles de adolescentes tener pocos likes puede convertirse en una presión social.



La red considera que los resultados han sido positivos y que es un cambio fundamental de la aplicación. Otros actores han señalado que en parte la creatividad y la libertad de expresión podrían beneficiarse de no tener la presión de alcanzar muchos me gusta.



Sin embargo, algunos creadores de contenido y expertos en mercadeo también ha señalado que la falta de métricas visibles implicaría confiar en que el dueño de la cuenta envíe información de cifras, con el riesgo de que sean alteradas o modificadas visualmente.



En respuesta a preguntas de este periódico, Facebook aclaró que los usuarios seleccionados no podrán salir de la prueba. En ese sentido, si usted es uno de los elegidos y no quería serlo, difícilmente podrá revertir la situación.



Así mismo, sobre los miedos del mundo del mercadeo, la red social cuenta con una solución de alianzas pagas en las que las cuentas de los influenciadores y las marcas pueden compartir los datos de una campaña de mercadeo, incluyendo los likes que no serían visibles a terceros por fuera de esa relación comercial.

REDACCIÓN TECNÓSFERA



