¿Qué se puede hacer con Instagram Lite?

Recientemente, se conoció que Facebook está trabajando en la aplicación más ligera de su red social Instagram, conocida como Instagram Lite, y la cual está siendo probada en estos momentos en la India, con lo que se espera próximamente un lanzamiento a nivel mundial.



(Le puede interesar: ¿Cómo funcionaría el temporizador que Instagram integrará en stories?)

Esta aplicación pesa solo 2 MB y busca ser una alternativa para los dispositivos celulares que no cuentan con mucho almacenamiento y capacidad. La compañía señala que esta versión es "rápida, confiable y receptiva".



Una de las características de Instagram Lite es que no contiene publicidad o anuncios y no cuenta con los apartados que tiene la aplicación normal de Instagram de Reels (videos cortos con música), IGTV, la mensajería y Tienda.



(Además: Así le puede sacar un mayor provecho a WhatsApp)



Pero, los usuarios aún podrán ver las Stories de otras cuentas y las publicaciones realizadas. Instagram Lite mantiene una interfaz casi igual que la original, pero excluye las funciones antes mencionadas.



Esta no es la primera que Facebook lanza versiones menos pesadas de sus redes sociales, buscando ser una alternativa para una parte de la población que cuenta con celulares que no soportan la aplicación por su peso y funcionalidades.



(Lea también: Esto fue lo que cambió en WhatsApp durante este año)



En la actualidad existen las aplicaciones de Facebook Lite y Messenger Lite, las cuales son menos pesadas que las originales.

También le puede interesar:

- Así puede aplicar a becas para aprender sobre soporte TI



- Bluetooth: 20 años de conexiones sin cables



- ¿Cuánto tarda alguien en Colombia para comprarse un iPhone 12?



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET