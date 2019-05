Instagram está probando nuevos stickers con letras de canciones

La aplicación de fotografía Instagram está probando una nueva función para sus historias. Se trata de stickers que traen letras de canciones.



Luego del éxito de los contenidos efímeros en la plataforma, la subsidiaria de Facebook ha presentado múltiples actualizaciones dirigidas para las historias, entre ellas, los stickers han sido de los complementos más populares. Su más reciente función son los quices, pero también se han integrado GIF, la hora, la temperatura, encuestas, ubicación, entre otros.



Ahora, la aplicación está trabajando en mostrar las letras de una canción a la vez que su video se reproduce en la historia, simulando un karaoke que permita seguir con la pista musical.

La función fue encontrada por la desarrolladora e investiagdora Jane Manchun Wong, quien mediante la ingeniería de programación inversa constantemente muestra adelantos de las próximas actualizaciones de Facebook e Instagram. Wong compartió en su cuenta de Twitter una muestra de cómo operará la nueva función, utilizando como ejemplo Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Instagram is working on Lyrics Stickers pic.twitter.com/DWF1xUZBPX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 19 de abril de 2019

Si bien aún se desconoce cuándo llegará la función, Wong indicó que estará ligada a la herramienta de música para las historias y que, según sus hallazgos, probablemente los stickers cuenten con distintos estilos tipográficos.



A finales del 2018, Mark Zuckerberg afirmó en su resolución de año nuevo que los contenidos cifrados y efímeros -en pro de la seguridad- serán sus prioridades a la hora de desarrollar nuevas actualizaciones. Adicionalmente, durante su evento anual de desarrolladores F8 hizo públicos los planes de integrar sus tres plataformas: WhatsApp, Instagram y Facebook, incluyendo Messenger.



REDACCIÓN TECNÓSFERA