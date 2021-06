Director de Instagram revela cómo funciona 'el algoritmo'

Muchas personas se habrán preguntado cómo se decide cuál es el contenido que se prioriza en su 'feed' de distintas redes sociales. En tiempos en los que cada vez hay más creadores de contenido, mucho se ha habla del 'algoritmo' que rige en estas plataformas y cómo se puede utilizar a favor para incrementar su alcance, por ejemplo.



Pero, ¿qué es en realidad el 'algoritmo' y cómo trabaja una red social como Instagram? Su director, Adam Mosseri, publicó un blog la semana pasada en el que dio luces de cómo funciona y cómo se determina lo que usted ve cuando navega en la red social.



Mosseri comenzó explicando que no hay un solo algoritmo. "Usamos una variedad de algoritmos, clasificadores y procesos, cada uno con su propósito". Mencionó que, a partir de la creación de las 'stories' y los 'reels', "listamos los contenidos en las diferentes partes de la app dependiendo del uso que le da cada usuario".



En el caso de las 'stories' y el 'feed', el director de Instagram explica que se priorizan las publicaciones recientes de los usuarios que se siguen. Sin embargo, no aparecen todas. Pues lo que hace Instagram es tener en cuenta cuatro aspectos de cada publicación:



- La información sobre la publicación: cuántos likes tiene, cuándo se publicó, cuánto dura si es un video y cuál locación tiene indicada



- La información sobre el usuario que la publica: esto ayuda para saber qué tan interesante es una cuenta para usted, teniendo en cuenta qué tanto ha interactuado con ese usuario en las últimas semanas.



- Su actividad: esto ayuda a Instagram a entender qué clase de contenidos le gusta ver y se basa, por ejemplo, en las publicaciones a las que ha dado 'like'.



- Su historial con otros usuarios: aquí se utilizan antecedentes como comentarios en publicaciones pasadas para saber si le interesan o no algunas publicaciones.



Mosseri aclara que a partir de estas informaciones se hacen varias predicciones para escoger lo que aparece cuando navega en la red social. Además, se han hecho ciertos ajustes como, por ejemplo, bajar el alcance de las 'stories' que son 'reshares' de publicaciones en 'timeline'.



Para los 'Reels' y el 'Explora' se utilizan otro tipo de indicadores. Por ejemplo, la popularidad de las publicaciones, los intereses de cada usuario dependiendo de su actividad, la calidad visual de los contenidos en términos de pixeles y 'frames', las publicaciones con las que más ha interactuado últimamente, entre otros.

