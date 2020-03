Innovación colaborativa, oportunidad para start-ups y grandes empresas

En el ámbito empresarial, en muchas ocasiones existen oportunidades de abordar retos productivos desde la innovación. Pero los recursos limitados o las estructuras organizacionales plantean desafíos para hacer de esa innovación algo recurrente.

Con la ambición de generar ideas constantemente, algunas compañías han optado por abrir sus puertas y compartir con universidades, centros de investigación, startups u otras compañías buscando soluciones en las que todos salgan ganadores.



Un ejemplo de ello es el trabajo que viene adelantando la división de Estrategia e Innovación en el grupo Corona. María Mercedes Peláez, gerente de esa área, explica que por política organizacional se busca fomentar el ADN innovador de los trabajadores y que todos los proyectos contemplen el trabajo en red, apuntando a una innovación colaborativa.



Ese tipo de estrategias han permitido que Corona incursione en otros sectores como, por ejemplo, el cemento o incluso en la industria agrícola, para la que adquirió el 51% de la firma Agromil con quien desarrolla productos de estabilización de suelos.



De otro lado, de la mano del aliado Nexentia (spinoff de la Universidad de Antioquia) se lanzó al mercado una línea de productos de calcio microcapsulado, entre los que se encuentra lamarca Fort M, especializada en mujeres.

Según Peláez, el principal reto para aplicar este modelo de innovación es la confianza. “Hay que poner sobre la mesa un tema de confianza respaldado con la idea de cocrear el producto con reglas claras desde un inicio para entender la propiedad intelectual. La negociación con redes externas deben ser acuerdos gana-gana. Si no hay confianza, paramos y suspendemos el proceso”, señala.



Otro actor que está innovando en este ecosistema es el emprendimiento colombiano Tpaga, que ofrece servicios de transacciones de dinero en línea tanto para clientes bancarizados como para quienes no lo están. Tpaga ha sido un aliado técnico vital para solucionar retos de otras industrias, y desde hace más de un año trabaja en varios proyectos.



Un primer caso fue la situación que vivían los clientes de Western Union: para recibir un giro, el usuario debe ir físicamente al punto más cercano y luego guardar muy bien el dinero para evitar robos. Tpaga entró en la ecuación para facilitar el servicio de recepción de giros y consignación. El resultado: con el mismo número de referencia que se daba en el puesto físico se puede recibir el dinero del giro en el celular.



En Alkosto, el problema era de tiempos. La solución llevó a que se agilicen los pagos en todas sus tiendas buscando eliminar el pago convencional con tarjeta o efectivo y priorizando el pago a través de la billetera móvil agilizando el proceso. A ello se le suma la posibilidad de llevar una trazabilidad de los patrones de consumo de los compradores.



Por otro lado, con TCC –empresa de envíos– el problema era de riesgo de seguridad. Usualmente, como a los conductores les dan un adelanto del pago cuando salen de un destino a otro, ese dinero en efectivo puede ponerlos en riesgo por posibles ladrones que conocen de la modalidad de trabajo. Gracias a más de 200 convenios con gasolineras en el país, un pago a través del celular era mucho más seguro y permite a TCC saber cómo gestionan el dinero sus trabajadores.

Para Andrés Gutiérrez, fundador de la start-up, en ocasiones se “necesita una perspectiva muy fresca de lo que se hace en las empresas, una que no haya estado varios años en la industria y que, tal vez, ya se descartó”. Porque, añade, “hay ideas locas que por miedo nose implementan y sepierden con el tiempo”, a lo que agrega: “Nosotros sacamos productos nuevos cada 15 días y si no sirve, lo validamos y no nos gastamos seis meses por idea”.



Tanto Gutiérrez como Peláez coinciden en que hay ritmos y procesos diferentes, pero que es posible encontrar un punto intermedio. “Las empresas grandes manejan desde justificaciones de proyecto hasta hitos, y semana a semana están traqueando todo, absolutamente todo. A las startups generalmente les falta un poco de orden”, agrega Gutiérrez.



Otro ejemplo de innovación colaborativa es el de Rappi y Grupo Bolívar, liderado por el Banco Davivienda, a través de su alianza. Desde mayo de 2019 nació RappiPay, una opción para facilitar las transacciones digitales de los colombianos, con la que los usuarios de la aplicación pueden realizar una compra, pagar o recibir dinero.



“Rappi cuenta con toda la parte de marketplace y de e-commerce, mientras que Davivienda tiene esa verticalidad financiera digital para enviar o recibir el dinero. Entonces, lo que hicimos fue unir fuerzas, que es mucho más sencillo que buscar soluciones independientes”, explica Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo en Davivienda.



El servicio, además, permitió la activación de códigos QR en comercios nacionales, con lo que se disminuye el uso de datáfonos y tarjetas físicas, poniendo la capacidad de pago al alcance del teléfono en su bolsillo.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET