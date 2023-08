La Inteligencia Artificial de Snapchat está presentando fallas en su funcionamiento. Según denuncias de algunos usuarios, la opción se está saliendo de control por sí sola.



Desde principios del 2023, la aplicación lanzó 'My IA', un chatbot con la tecnología de OpenAI de ChatGPT, para que los internautas conversarán con está y le preguntarán cualquier tipo dudas.

“La gran idea es que, además de hablar con amigos y familia, vamos a hablar con IA todos los días”, señaló el CEO de Snapchat, Evan Spiegel en entrevista con 'The Verge', el pasado mes de febrero.



Por 3,99 dólares los suscriptores de Snapchat Plus tienen disponible el chatbot. El cual pueden personalizar con nombre y fondo de pantalla a elección.



Sin embargo, su empleo es más básico, ya que no funciona como un motor de búsqueda, pero sí resuelve algunas consultas sencillas.

Say hi to My AI 👻 pic.twitter.com/mZW0TNEuJj — Snapchat (@Snapchat) February 27, 2023

Desde el pasado 15 de agosto, los internautas han reportado que esta maravilla de la 'app' parece haber adquirido vida propia y comenzó a subir historias con fotos de sus usuarios, pese a que esta no es una de sus funciones.



Así mismo, se denunció que al momento de preguntarle por qué subía las imágenes, esta aparecía escribiendo en el chat, pero finalmente no daba ninguna respuesta.

Esto ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales. Hay usuarios que se preocupan por si ha desarrollado algún tipo de vigilancia o conciencia propia, ya que supuestamente no está diseñada para publicar historias.



"Esto me esta pasando a mí, tengo poco miedo", "El mío publicó esto también y ahora me deja abierto y me ignora", "¿Snapchat AI acaba de agregar una imagen de mi pared/techo a su historia?, fueron algunos de los comentarios de los internautas.



Aunque la misma 'My IA" le ha aclarado a algunos que su acción repentina se debe a una falla técnica, los representantes de la plataforma no ha notificado ningún reporte del comportamiento de la Inteligencia Artificial



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

