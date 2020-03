Houseparty, la 'app' de la que todo el mundo está hablando

Si es para trabajar, plataformas de teleconferencias como Zoom o Jitsi pueden ser la elección predilecta. Sin embargo, si está buscando distraerse y pasar el rato con algunos amigos, hay otra opción de la cual todos vienen hablando en las últimas semanas, se trata de Houseparty.



Esta aplicación le permite al usuario hacer videollamadas grupales de hasta ocho personas, además, incorpora un sistema de juegos y trivias en los que se puede interactuar con los integrantes de la party. Estos van desde cortos cuestionarios sobre hitos musicales, conocimiento general o, incluso, sobre Harry Potter.

Pero, ¿a qué se debe la popularidad de esta app? Bueno, en parte a que es una forma mucho más relajada y orgánica de hablar con los amigos: sin turnos para hablar ni falsas apariencias detrás de la cámara. No hay problema si está en pijama acostado en la cama.



Y es que así como expertos han explicado que, en muchas ocasiones, es fundamental separar los espacios de trabajo y descanso para poder trabajar bien desde casa, pues en las aplicaciones de videollamadas sucede lo mismo. Zoom y Jitsi están bien, pero ya están en la cabeza de las personas como una herramienta de trabajo, al igual que puede pasar con Skype, Hangouts o Teams.

(El fenómeno de las 'apps' de juegos en línea durante la cuarentena)

Sin embargo, Houseparty es todo lo contrario; colores vivos por montones, íconos amigables para el usuario y una interfaz que invita a estar con sus amigos.



La app se lanzó en 2016 y fue creada por Ben Rubin, ex director ejecutivo de la aplicación de transmisión en vivo Meerkat, y por Sima Sistani, ex jefe de medios de Tumblr como una plataforma de reuniones virtuales informales y como una alternativa a las apps ya establecidas. "Nos estamos alejando de llamar a este paradigma de la fiesta", dijo en su momento Sistani.



Aunque su crecimiento desde entonces no fue notable, tampoco fue desastroso. No obstante, su competencia era muy fuerte; Dubsmash, Tik Tok y Snapchat, pero en las últimas semanas se dió un giro inesperado en sus número.



Pasó de tener cerca de 130.000 descargas en EE. UU. en febrero de este año a más de 2 millones de descargas la semana pasada, según cifras de App Annie. Además, se posicionó como la sexta app gratuita más descargada la semana pasada en el país norteamericano.



Y eso no es todo, también se posicionó como la número uno en las App Store en Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido.



(10 apps para que se ‘reúna’ y juegue con amigos durante la cuarentena)



Houseparty actualmente pertenece a Epic Games - empresa creadora de Fortnite, Gears of Wars y quién recientemente anunció que abrirá su propia casa editorial de desarrollo de videojuegos-, desde junio de 2019 cuando vio una oportunidad de negocio que está brindándole frutos en estos tiempos de cuarentena.

Al descargarla el proceso de registro así como el de añadir amigos es bastante intuitivo. Sin embargo, no es perfecta. Por ejemplo, hay veces en las que los juegos no aparecen a personas que no tengan actualizada la app, o en algunos momentos un usuario ingresan a un juego, pero a los demás no les aparece.



Así mismo, el tema de los idiomas en las trivias y juegos es otro problema sobre todo en países que no son anglopartlantes. Además, el tema de la privacidad es otro factor negativo.



Al abrir una party los otros usuarios pueden ver con quién se está y no solo eso, también pueden entrar sin ningún tipo de permiso. Por otro lado, al aplicación le notifica a los contactos cada vez que entramos a la plataforma y además hace un anuncio cada vez que un contacto de facebook se registra.



Esta tarde empezó a circular por las redes sociales un rumor en el que se decía que a través de Housparty se estaban hackeando las cuentas de sus usuarios y se estaban generando robos masivos de información con el numeral Housparty Hacked. Pero la misma aplicación desde su cuenta de Twitter negó que hubiesen problemas de seguridad en su aplicación.

All Houseparty accounts are safe - the service is secure, has never been compromised, and doesn’t collect passwords for other sites. — Houseparty (@houseparty) March 30, 2020

Sin embargo, a pesar de los problemas, miles de personas al rededor del mundo siguen descargando Houseparty, la cual se puede tener tanto como una app en el smartphone, una extensión en Chrome o en la tienda de los Mac. Esta aplicación sin lugar a dudas marcará un hito histórico en tiempos de crisis y cuarentena por el que el mundo está pasando.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

