Microsoft Outlook es una aplicación de gran utilidad, más en un mundo interconectado como el actual, en el que se han desdibujado los límites de la comunicación y en el que cada vez es más necesario tener a la mano la manera de contactar a un amigo, familiar o compañero de trabajo.



Sin embargo, no está diseñada para todos los dispositivos por su tamaño. De hecho, no es posible utilizarla en celulares de gama baja.

Por esta razón la compañía diseñó una versión Lite que permite la descarga en teléfonos con estas características.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce la interfaz. Foto: Play Store.

“Microsoft Outlook Lite le mantiene conectado con su correo electrónico, calendario y contactos en una sola aplicación. Outlook Lite permite hacer más cosas desde una sola bandeja de entrada de forma sencilla y rápida en cualquier red, lo que ayuda a más personas, escuelas, universidades y pequeñas empresas con teléfonos móviles y pocos recursos”, se lee en la descripción desde la Play Store.



(Lea también: Dale!, de Grupo Aval, invertirá más de US$ 30 millones en mayor tecnología).



Puede utilizarse con cuentas personales de Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, o Microsoft Exchange Online, y tan solo pesa 5 MB de tamaño de descarga, ocupando un almacenamiento mínimo en el teléfono.



Así mismo, está optimizada para ejecutarse de manera rápida en todos los dispositivos, incluidos los dispositivos con apenas 1 GB de RAM. Tiene un uso reducido de la batería y funciona incluso en redes 2G y 3G.

Preguntas frecuentes acerca de Outlook Lite

¿Se puede agregar más de una cuenta?

No. Outlook Lite admite agregar y usar solo una cuenta de correo electrónico. Sin embargo, Microsoft señala que el soporte técnico para varias cuentas estará disponible en futuras actualizaciones.

¿Es posible sincronizar los contactos?

Actualmente la sincronización de contactos de Outlook con los contactos del dispositivo no está disponible en la versión Lite.



(Además: 'Chatico' es la nueva herramienta de WhatsApp para los bogotanos: así funciona).

¿Por qué no se puede enviar un correo?

En caso de que esto suceda puede deberse a:



Interrupción del servicio: si no indica verde, el servicio está abajo. Vuelva a intentarlo cuando la luz sea verde.



Buzón lleno: si su buzón está lleno no puede enviar ni recibir mensajes. “Entre las posibles soluciones se incluyen eliminar archivos de bandeja de entrada innecesarios y vaciar el correo no deseado y las carpetas de archivos eliminados”, indica Microsoft.



Envío interrumpido: si cerró la aplicación antes de que se completara una operación es posible que los mensajes salientes se hayan movido a la carpeta de borradores.



Se superó el límite de mensajes: Outlook limita el número de mensajes enviados por día desde cualquier buzón.

¿Por qué no puedo recibir un correo?

El caso contrario al anterior puede deberse a la interrupción del servicio, a que el buzón esté lleno o a que el mensaje se haya entregado a otra carpeta, por lo que es preciso revisar en Correo no deseado y Otros.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS