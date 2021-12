Así puede activar HBO Max si es usuario de Rappi

Rappi, reconocida ‘app’ enfocada en las entregas a domicilios, ha alcanzado un acuerdo con HBO Max, la plataforma de streaming llegada a finales de junio a Colombia, para ofrecerles a sus usuarios la posibilidad de contar con el servicio de suscripción de video ‘on demand’.



Según dieron a conocer las empresas, el beneficio será de una membresía del plan estándar de HBO Max que permite hasta tres accesos en simultáneo, cinco perfiles personalizados, descargas de contenido y reproducciones en alta definición.



Esta posibilidad estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay, México y Ecuador para los usuarios que hacen parte de Rappi Prime Plus.



De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa se enmarca en el proyecto de ‘Plus’, una nueva versión del programa de fidelización Prime que “ofrecerá envíos gratuitos ilimitados, entrega prioritaria en todos los pedidos, soporte Premium con agente preferente disponible, y regalos exclusivos, entre otros beneficios dependiendo de la ubicación de los usuarios”.



En las próximas semanas, dicen las firmas, estará habilitada la opción de Prime Plus en todos los mercados en los que Rappi está presente.



En Colombia, de acuerdo con el reporte oficial de la ‘startup’, el servicio está disponible desde el 25 de noviembre.



Sin embargo, de acuerdo con reportes de usuarios de Rappi, todavía no aparece la posibilidad de acceder a ese tipo de membresía.



HBO es dueña de los derechos de series populares como 'Los Soprano' y 'Euphoria'. Foto: EFE

Sobre el beneficio de HBO, según estipula la aplicación en su web, “la activación de la membresía de HBO Max deberá ser realizada directamente por el Usuario/Consumidor siguiendo los pasos determinados en la Plataforma Rappi”.



La afiliación al servicio de streaming tendrá vigencia durante el tiempo que dure la suscripción de Rappi Prime Plus.



El valor de adquisición mensual de dicho plan de fidelización correspondería a $24.900, según la web de Rappi.



Adquiriendo el servicio Plus, los interesados podrían ahorrarse los $19.900 mensuales que cuesta el servicio de HBO MAX en el país.



Rappi hace hincapié en sus términos y condiciones que Prime Plus no puede ser transferido ni cedido a ningún otro usuario.



La alianza de Rappi y HBO Max

Ambas plataformas tienen amplia presencia en Latinoamérica. Brasil y Colombia son dos de sus principales mercados. Foto: iStock

Hasta la fecha, el indicio de una sinergia entre ambos servicios se había intuido por la medida que tomó la versión digital de la cadena HBO en Brasil.



La semana pasada, en el marco de una falla en el servicio de la transmisión de partidos de la Liga de Campeones, HBO Max le entregó a los afectados un cupón de 25 reales (alrededor de 17.000 pesos colombianos) para resarcir las molestías causadas.



Ahora, por lo que deja ver el anuncio, se consolida una alianza estratégica con servicios complementarios que prometen fortalecer sus lazos en el resto de Latinoamérica.

