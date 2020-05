'Hay que desregular y ajustar las normativas': Nuevo gremio de 'apps'

La llegada de un gremio especializado en aplicaciones e innovación promete avivar debates sobre cómo recibir nuevos modelos de negocio y trabajo en el país. Después del limbo en el que han operado las aplicaciones de transporte y de las fuertes polémicas sobre seguridad laboral de colaboradores, la coyuntura de la pandemia ha generado necesidades tanto de servicios digitales como de generación de ingresos para miles de personas.

(Rappi, Uber, Didi y otras 'apps' lanzan gremio propio en Colombia)

En ese contexto, bajo el nombre de Alianza In, aplicaciones como Rappi, Didi, Beat y Domicilios.com, que llevan menos de 10 años en el país, impulsarán una agenda vinculada a la transformación digital, con propuestas e iniciativas para la actualización normativa, sin dejar de lado el impulso al talento técnico nacional, donde creen que Colombia tiene la oportunidad de generar dinamismo económico.



David Luna, presidente de la Alianza y ex ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el periodo de 2015 a 2018, buscaría equilibrar su experiencia en el sector público y privado para traer soluciones a los usuarios. Acepta que hay desafíos, pero que un debate informado puede abrir espacio a realidades que ya se transformaron y en las que Colombia no se puede quedar atrás.

¿Por qué surge este nuevo gremio? ¿qué une a estas empresas normalmente rivales?



La tecnología ha permitido que muchas de las herramientas que están representadas en la alianza puedan trabajar conjuntamente pese a que son competencia y a que tienen intereses diferentes. En esta coyuntura, las empresas se unen para cuidar la salud de los colombianos y para reactivar la economía familiar después de la cuarentena.



Aunque las empresas tienen rivalidades comerciales normales, todas entienden que Colombia puede ser un mejor país si le apostamos a convertirnos en hub de desarrollo tecnológico. El ánimo es trabajar en transformación digital y el lograr transmitir la necesidad de que la sociedad se transforme. La economía colaborativa es un modelo que existe en el mundo y es una opción, por ejemplo, para la reactivación económica del país.

¿Cómo se traducen esos deseos en el plan de trabajo de la Alianza?



A través de una alianza estas empresas pueden oír a la sociedad y escuchar a sus clientes y consumidores, para medir qué están haciendo bien o que tienen por mejorar. Hay varios objetivos, donde uno de los principales es ayudar a los gobiernos nacionales y locales en un momento que nadie esperaba vivir y promover alternativas y soluciones para facilitar reglas y ordenes impuestas a la sociedad durante la coyuntura.



Adicionalmente, hay otros dos temas: el trabajar por la alfabetización digital, que tiene mucho que ver con derechos y con entender nuevas realidades, y el lograr formar una mayor cantidad de desarrolladores en el país y avanzar en el trabajo de ciudades inteligentes.



Pero, ¿la alianza estaba antes o surgió con la Covid-19?



Desde febrero me invitaron a formar parte de esta alianza, para dirigir y presidir. Yo no haba podido ejercer por distintas razones. En ese momento la coyuntura cambió con la llegada de la crisis y el tema se aceleró.



Este es un momento para ayudar, oír y resolver necesidades. Se puede decir que la Alianza In es un proyecto que se piensa antes de la crisis, pero que se consolida en este contexto y que tal vez sin ella no habría sido posible. Al final, la tecnología y la innovación deben ayudar a las personas.



¿Con qué propuestas llegarán para el gobierno o tienen planeadas las próximas semanas?



Estamos naciendo, literalmente, pero si van a haber propuestas muy pronto. En primer lugar, hay alternativas para proteger la salud de los ciudadanos en sectores de movilidad, micromovilidad y domicilios. Teniendo en cuenta por ejemplo la orden de que solo se transporte un 30% de la capacidad normal de usuarios en el transporte público es hora de evaluar que tanto las patinetas como los taxis y los vehículos particulares son alternativas. Eso en el término inmediato.



Al corto y mediano plazo llegarán los temas de alfabetización y formación que es la apuesta país que Alianza In quieren poner en la mesa. Por otra parte, el gremio reúne también entre sus miembros a Polymath, quien a su vez incuba emprendimientos e innovación y permite otros desarrollos.



Por ahora son 11 empresas, ¿esperan más? hay más conversaciones?



Hoy son 11 compañías que se unieron para promover la economía colaborativa, pero ojalá muchos otros puedan llegar. Las puertas están abiertas para pequeños, medianos y grandes emprendimientos digitales.



La idea es que puedan unirse, sumar y 'mentoriar' a otros. Por ejemplo, que llegue un caso en que un asociado que haga su negocio pueda levantar la mano y pedir consejo a otros grandes. Eso es algo que queremos que suceda.



Para usted, ¿Ha sido un error que después de 6 años Uber y las apps de transporte compartido no se hayan regulado y estén en ese vacío jurídico?



No creo que haya un vacío. La normatividad colombiana ha sido clarísima en establecer como principio la neutralidad de la red, eso significa que permite que el consumidor determine qué servicio puede utilizar sobre otro.



Hay sectores en Colombia en los que el mercado reguló el asunto, pero también hay sectores que requieren acondicionar unas legislaciones que se generaron mucho antes del nacimiento de la economía digital. Es sabido que la tecnología va más rápido que la legislación, pero hay que ser hábiles para entender qué le sirve a la sociedad.



Este es un proceso de discusión y aprendizaje que ya está llegando a un punto de maduración donde seguramente tanto gobiernos locales como el nacional podrán avanzar. Mi labor en parte será dar esas discusiones con transparencia y con argumentos, pensando en el consumidor y en que la economía digital es uno de los principales aliados.

¿Las tensiones entre innovación y regulación son inevitables?



Innovar siempre genera cambios e incertidumbre, pero genera sobretodo respuestas y soluciones a los problemas. De eso se trata, de resolver problemas o de facilitar la vida de los usuarios. El cambio genera evidentemente tensiones.



Lo importante es lograr que se vea al ciudadano y al consumidor en el centro, para evaluar los problemas que se resuelven y cómo se pueden ajustar las regulaciones. Esto no es nuevo. Los gobiernos han entendido que los cambios hay que verlos venir y acogerlos si le sirven al ciudadano.

El problema es regular algo que no se conoce... ¿cree que existe el peligro de sobreregular?



Por eso es muy importante el debate informado. En muchos países desarrollados lo que se hace es desregular, en otros, se ajusta el marco. Hay que avanzar en ajustar legislaciones y en desregular algunas actividades, pero lo equivocado es prohibir. Porque aquí hay que promover la innovación.



Por ejemplo, hace unos 3 o 4 años vimos el caso del crowdfunding. Colombia tenía una legislación, heredada de la lucha contra el narcotráfico, que exigía controles y que a la larga impedía el crowdfunding. En su momento, el debate demostró los beneficios, explicó su funcionamiento y sus controles. Gracias a una actualización de las normativas, el método está funcionando y sirve tanto a creadores como a donantes.



Algo que llama la atención es GoCap... que lleva el mismo logo de Picap. ¿Qué opina de las medidas de Supertransporte y de la orden de liquidación?



Las ordenes de las autoridades se tienen que cumplir por todos y cada uno de los particulares. Eso no tiene discusión. Todos los que forman parte del gremio son empresas legalmente constituidas en Colombia, que generan empleo, y cumplen ordenes de las autoridades. Ahora, hay una nueva compañía con servicios distintos en virtud de la decisión de Supertransporte.



Usted estuvo como Ministro y ha visto el tema desde la otra punta...



Entender el sector público y el privado es muy importante para resolver los problemas de los ciudadanos. He tenido la oportunidad de estar en el sector privado y estuve muchos años en el sector público. Cada uno tiene tiempos y lenguajes diferentes.



Esta experiencia lo que permite es dialogar con tomadores de decisiones y hablar con el ciudadano de a pie, que ve en la tecnología formas de transformar su vida. La transformación genera gran incertidumbre pero está demostrado que genera progreso y Colombia necesita productividad, algo en lo que estamos trabajando fuertemente.



Otro reto es la discusión entre la 'Gig Economy' y los derechos laborales... ¿Qué postura tiene el gremio y cómo llegar a un terreno medio?



Reitero. La tecnología va más rápido que la legislación, pero propone alternativas que benefician a los ciudadanos. La tecnología es un medio no un fin y es el ciudadano tiene la posibilidad de escoger tanto por el tipo de servicio como si busca actividades para mejorar sus ingresos.



Todos los días deben enfrentarse estas discusiones pensando en los usuarios y buscando en qué se puede mejorar. Pero aquí evidentemente hay tensiones. Creo que hay que tener presentes esos puntos para poder dialogar y no dejar de ver los beneficios para la gente.



Más allá de los servicios en sí, ¿qué ventajas generan estas aplicaciones y por qué dice que nos acercan a las ciudades inteligentes?



Mientras que aquí estamos discutiendo sobre 4G y su continuación, en otros países hablan ya del 5G, una tecnología que permite mayor velocidad y fidelidad de comunicaciones, pero que también va a permitir que la ciudad se conecte. Eso significa que los sistemas de tráfico, de iluminación nocturna, de seguridad o de monitoreo de rutas se hablen entre sí.



Más temprano que tarde creo que el ciudadano tendrá una herramienta en las manos que le explique que para llegar a su lugar de trabajo tiene 6 alternativas y que puede elegir la que más le guste o la que menos le cueste. Creo que estamos a dos años de eso.



El día de la madre rompió esquemas, la demanda de las plataformas en línea es mucho mayor... Será que si están preparadas las aplicaciones por ejemplo para lo que serían los 3 días sin IVA?



Todos los días estas empresas trabajando en desarrollos tecnológicos para poder cumplir expectativas de usuarios y consumidores. Tan así es que han logrado soportar las necesidades de una gran parte.



Es una importante reflexión, y a menudo pasa desapercibida para el Estado, que mientras más se espera de las plataformas, cada vez hay menos talento disponible. Hay pocos desarrolladores en el país y los más talentosos se los llevan al exterior.



En el gremio, queremos prestar mejores servicios a los ciudadanos y sabemos que debemos ser más ágiles y amigables... tan es así que nos pondremos en la tarea de formarlos. Esto, por supuesto, será un trabajo público privado que se construye con alianzas pero la idea es ayudar a formar a esos 150.000 desarrolladores que requiere el país y también empezar a enseñar a los niños desde pequeños el lenguaje computacional, incluso pensando en ajustes a pénsum académico.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @Lindapatcar​