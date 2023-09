Grindr Inc. ha perdido cerca del 45 % de su personal debido a la aplicación de una estricta política de regreso a la oficina que se introdujo después de que la mayoría de los empleados anunciaran un plan para sindicalizarse.

Alrededor de 80 de los 178 empleados de la empresa de aplicaciones de citas LGBTQ se vieron obligados a renunciar después de que la empresa ordenara en agosto que los trabajadores volvieran de forma presencial dos días a la semana a las oficinas "centrales" asignadas o serian despedidos, informo el miércoles el sindicato Communications Workers of América (CWA, por sus siglas en ingles) en un comunicado.



La empresa, con sede en West Hollywood, California, también otorgo una indemnización por despido al personal que no podía trasladarse, en lo que la CWA alego que era un intento de "silenciar a los trabajadores para que no hablen sobre sus condiciones laborales", según un comunicado de la organización.



La CWA presento el miércoles una nueva denuncia laboral contra la empresa, la segunda de este tipo en aproximadamente un mes.



Más noticias: WhatsApp está desarrollando una función para chatear con usuarios de Telegram y Signal



"Estas decisiones han dejado a Grindr con una peligrosa falta de personal y plantean dudas sobre la seguridad y la estabilidad de la aplicación para los usuarios", dijo en el comunicado Erick Cortez, miembro del grupo organizador.



"Está claro que Grindr quiere silenciar a los trabajadores y disuadirnos de ejercer nuestro derecho a organizarnos, sin importar el costo". Grindr no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Pero el director ejecutivo, George Arison, dijo a los inversionistas en la conferencia Communacopia + Tecnología de Goldman Sachs, celebrada esta semana en San Francisco, que se espera una mayor pérdida de personal como consecuencia del mandato, lo que será económicamente ventajoso en el corto plazo.



"El equipo será más pequeño de lo que éramos antes y de lo que queremos ser", dijo Arison. "Así que eso obviamente repercutirá en el margen de forma positiva en el corto plazo. Pero también creo que demuestra que en este negocio se puede tener un gran apalancamiento, porque no se necesita un equipo tan grande para hacer las cosas que tenemos que hacer".



Lea también: Nueva competencia a ChatGPT: así es la Inteligencia Artificial Aleph Alpha



Según Arison, la dotación de personal es el "mayor costo individual" después de las tarifas pagadas a las plataformas de distribución de aplicaciones como Apple Inc. y Google, de Alphabet Inc. Una revisión de las publicaciones en LinkedIn realizadas por exempleados de Grindr muestra salidas en varios puestos de desarrollo de aplicaciones iOS, ingeniería de datos y estrategia de productos.



El enfrentamiento público de Grindr subraya la tensión más generalizada entre los empleadores y sus trabajadores, a medida que aumentan las exigencias de trabajar en la oficina tras años de políticas de trabajo flexible durante la pandemia. El director ejecutivo de Amazon.com Inc., Andy Jassy, ha intensificado su retórica sobre el regreso a la oficina, diciendo a los empleados que se niegan a cumplir con el mandato de la empresa de trabajar en la oficina tres días a la semana que "probablemente no va a funcionar para ustedes", según un informe de Insider.



AT&T Inc. comunico a 60.000 directivos que deben presentarse a trabajar en forma presencial en una de sus nueve sedes, lo que algunos empleados consideran una medida para reducir personal.



Según un estudio de la inmobiliaria Chusma & Wakefield, las obligaciones de volver a la oficina perjudican el compromiso de los empleados y su capacidad para dar lo mejor de sí. "Eliminar la libertad de elección de los empleados conlleva un alto costo", afirmo Bryan Berthold, responsable global de experiencia en el lugar de trabajo, en una publicación de LinkedIn sobre el informe publicado en agosto.

También puede leer: