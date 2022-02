Según distintos medios especializados en temas tecnológicos, próximamente habría un cambio con respecto al espacio que ocupa la copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive.



Desde hace algunos años, WhatsApp le permite a usuarios de Android guardar una copia de seguridad en Google Drive. Esto asegura que mensajes y archivos multimedia se puedan restaurar en caso de que se reinstale la aplicación.



Desde finales de 2018, dichas copias no ocupan espacio en la herramienta de Google. Es decir, si una persona tiene una copia de seguridad de WhatsApp que pesa 3 GB, esto no se verá reflejado como una 'pérdida' en el espacio de almacenamiento disponible de Drive, el cual ofrece 15 GB en su plan gratuito.



Sin embargo, el medio 'WABetaInfo' asegura que la aplicación de mensajería estaría preparada para poner fin al beneficio de almacenamiento ilimitado de las copias de seguridad en Google Drive.



Según el portal, con ese cambio aún sería posible guardar copias de seguridad de manera gratuita en Drive, pero no de tamaño ilimitado.



Por ahora, dice el medio, no se sabe a cuánto espacio (GB) se limitaría el almacenamiento de copias de seguridad. Tampoco se tiene información sobre cuándo se implementaría la novedad.



