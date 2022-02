¿Sabía usted que Google y Facebook lo conocen mejor que su familia? Aunque muchos no lo crean, estas aplicaciones no utilizan el micrófono para saber todo lo que le gusta, sino que se basan en todo lo que buscamos y hacemos en el celular.



Estas dos empresas se centran en la materia prima más valiosa hoy en día: los datos. Cuando algo es gratuito en internet o cuando una aplicación no genera algún costo al descargarla es porque el producto es usted o, mejor, dicho su información personal.



Estas aplicaciones saben cómo es su comportamiento, consumo, personalidad, gustos, entre otras. Dichos conocimientos que tienen Google y Facebook sobre las personas son empleados para dar una experiencia personalizada y para recomendarle o crear nuevos productos basados en sus gustos.

La consciencia sobre los datos comenzó con el escándalo de Cambridge Analytica en 2018, en el cual descubrieron que Facebook estaba utilizando datos privados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de EE. UU. de 2016, en las que Donald Trump resultó electo presidente.



Desde ese entonces, nos hemos vuelto más conscientes de nuestra privacidad y de cómo estas grandes plataformas recopilan nuestros datos.



Ahora bien, le contaremos qué datos tienen Google y Facebook sobre usted.

¿Qué sabe Facebook?

La plataforma de Facebook acumula información sobre sus usuarios con el objetivo de brindar una experiencia personalizada y dirigida de lo que aprende de las personas que utilizan la aplicación.



Además, con esta información se puede enviar publicidad dirigida a un público en específico. Por ejemplo, en Facebook Ads, la persona puede crear una segmentación específica como: mujeres de 20 a 30 años, en Bogotá, que estén interesadas en la repostería.



Facebook sabe sobre usted: su actividad en la plataforma, amigos y seguidores, preferencias, información personal, apps y sitios web fuera de la aplicación, la información de seguridad e inicio de sesión.



(Le puede interesar: ¿Las utiliza? Estas son las 'apps' que más consumen batería).



Por medio de sus algoritmos pueden saber qué objetos hemos comprado en internet, nuestra ubicación, qué aplicaciones hemos usado y cuánto tiempo hemos estado en ellas. Asimismo, qué temas nos interesan y cuánto tiempo le dedicamos a un tema que es de nuestro interés.

Facebook Twitter Linkedin

La información que obtienen de sus usuarios en su mayoría la usan para vender publicidad. Foto: iStock

Según un estudio de Accenture Digital, el 83 % de las personas están dispuestas a dejar sus datos con tal de recibir una experiencia más personalizada.



Aunque esta aplicación ha dicho que no cruza su información con WhatsApp, sospechosamente esta le recomienda personas con las que solo se ha enviado mensajes en Facebook.



Esta plataforma ya se ha visto en problemas en el pasado por su falta de rigor en el uso de datos. El más reciente fue el ‘facebookgate’, que se produjo debido a que permitía que terceras empresas accedieran a los datos de sus usuarios a través de sistemas de autenticación como Facebook Connect, en el que una persona se registra con Facebook en una aplicación diferente a esta.

¿Qué sabe Google?

Facebook Twitter Linkedin

Google es mucho más que un buscador. Foto: iStock

Es muy raro pensar que Google pueda almacenar información de nosotros, ya que se piensa que es solo el buscador. Pero la realidad es que, para entender su alcance, hay que tener en cuenta las aplicaciones Gmail, Maps, Chrome, Android, YouTube, Waze, Drive, Google Play o G+.



(No deje de leer: Twitch endurece políticas y podría bloquear a miles de usuarios).



Esta gran empresa sabe su teléfono, correo, dirección de trabajo, amigos, dónde toma sus fotos y en qué lugares ha estado. Además, puede saber si estaba caminando, en carro o en otro medio de transporte.



Google tiene una función de cronología en la que puede ver todos los movimientos que se han registrado sobre usted cuando tiene habilitado el historial de ubicaciones de Google Maps. Así, puede saber cuánto tiempo estuvo en algún lugar o si viajó a otra ciudad.



Asimismo, guardan todo su historial de búsquedas, a qué horas y cuándo la realizó, sin importar si está en incógnito o no.

Facebook Twitter Linkedin

Google tiene varias aplicaciones que pueden saber todo sobre de nosotros. Foto: iStock

Por ejemplo, ellos saben que el día 10 de enero usted buscó recetas de cocina o cualquier otra cosa que haya buscado.



En su aplicación de Drive también guarda todos sus documentos, incluso los que había eliminado.



Google le ofrece a sus usuarios una opción en la que ellos pueden usar la información para mostrarles anuncios. Estos suelen ser la edad, sexo y temas que le puedan interesar basados en sus búsquedas.



(Siga leyendo: Pasos para pasar el contenido de Spotify a Apple Music).



Por otro lado, en la aplicación de YouTube pueden observar todos los videos que ha visualizado o subido, cuánto tiempo duró viéndolos, entre otras. Esta empresa también ha creado un asistente de inteligencia artificial que está en constante escucha y es capaz de entender sus instrucciones en datos estructurados.



Aunque ambas empresas quieren proporcionarle una mejor experiencia, también se lucran de ello vendiéndole publicidad que va sujeta a los gustos de cada persona.



Así que se puede decir que estos gigantes 'saben todo de usted'. Pueden conocerlo mejor que su familia y amigos, saben donde ha estado y todo lo que aprecia.

