La plataforma de Google TV revoluciona el mundo del 'streaming' con su gran apertura de canales en los que se podrán ver más de 800 canales gratuitos en una sola guía.



Este aplicativo está dedicado al entretenimiento integrado en un solo lugar, donde se pueden encontrar miles de opciones televisivas. Similar a un Roku o una RTVE, en el que se agrupan las aplicaciones de transmisión.

Además de los servicios de integración de aplicaciones 'streaming' con las que ya cuenta la plataforma, Google anunció el pasado mes de abril su deseo de agregar una oferta más amplia de contenido sin costo para sus usuarios.



Esta oferta incluye noticias, programas y películas a las que se tendrán acceso a partir de las 'apps' gratuitas de 'Tubi', 'Plex' y 'Haystack News', entre otras, según el consorcio de tecnología en su último comunicado.



Los espectadores podrán ingresar a esos canales a través de la pestaña 'En vivo' junto a la lista de programas de 'Pluto TV', la plataforma sin suscripción operada por 'Paramount'.

Canales disponibles

Cabe aclarar, que este servicio solamente puede ser utilizado si cuenta con un dispositivo que tenga Google TV, como Smart TV o Chromecast, un reproductor que transforma su televisor HD en una TV inteligente.



Vale recordar que, desde allí, los usuarios también pueden visualizar una variedad de servicios de transmisión paga como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+, entre otros, con una interfaz intuitiva y en una sola plataforma.



Estas son algunas de las nuevas opciones disponibles, de acuerdo con la Google TV:



-ABC News Live

-America’s Test Kitchen

-American Classics

-The Asylum

-Battery Pop

-CBC News

-Chive TV

-Deal or No Deal

-Divorce Court

-Dry Bar Comedy

-FOX

-FailArmy

-Filmrise Free Movies

-Hallmark Movies & More

-It’s Showtime at the Apollo!

-ON

-Kevin Hart’s LOL! Network

-Love Nature

-Maverick Black Cinema

-MooviMex

-Nature Vision

-NBC News Now

Google desaparecerá sus fotos: consulte cuándo, por qué y cómo salvarlas







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

