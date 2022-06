Hace 16 años, cuando nació Google Talk surgió como un servicio de mensajería instantánea con el fin de que los usuarios pudieran chatear entre sí. De hecho, en sus inicios sirvió para que los usuarios empresariales de Android pudieran contactarse con aquellos que solo tenían una Blackberry.

Tras resistir varios años, cambios y novedades, la compañía anunció el fin de la aplicación hasta el próximo 26 de junio.



Así las cosas, después de esta fecha, quienes intenten ingresar a Talk serán re direccionados a Hangouts, la aplicación de mensajería instantánea con la que seguirá Google.



La empresa ha notado que la aplicación de Google que más utilizan los usuarios para comunicarse en tiempo real es Google Meet. Porque ofrece no solo chat, sino videollamadas y algunas otras opciones avanzadas que Talk no impleamentado.



La realidad es que las tres aplicaciones mencionadas son una mutación de su predecesora Talk que le heredó sus funciones a Hangouts y a su vez Meet ha copiado de Hangouts otras funciones.Con esto el servicio que mantiene activa (e inaccesible) la aplicación Android, ya no permitirá el acceso a aquellas que emplean el protocolo XMPP.

