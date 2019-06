En Google ¿las protestas LGBTI van en contra del código de conducta?

El mes del orgullo LGBTI ha sido todo un desafío para el gigante de internet Google. A pesar de sus campañas de comunicación, un escándalo por contenidos en YouTube generó miles de críticas en las redes sociales. Según reportes de medios estadounidenses, un memorando interno filtrado recordó a los empleados que las protestas LGBTI van en contra del código de conducta.

La carta, filtrada por el portal especializado The Verge, aclara que los empleados pueden protestar pacíficamente en YouTube o Google durante el Desfile del Orgullo, siempre y cuando no marchen como voceros de Google. En caso de estar como 'representante de Google', cualquier expresión de protesta se considerará una violación del código de conducta de la empresa.



La discusión surgió en una de las listas de conversación de empleados, llamada Gayglers, uno de los grupos LGBTQ de Google. Empleados debatían sobre una solicitud a la marcha del Orgullo de San Francisco para eliminar el flotador de la compañía del desfile en el fin de semana. En medio de los mensajes, algunos empleados se manifestaron en contra de las recientes decisiones de políticas de YouTube con carteles o camisetas, pero según capturas de pantalla vistas por The Verge, cuando un Googler preguntó si la compañía toleraría que se unieran a la marcha con dichos mensajes, un líder de inclusión de la empresa respondió negativamente.

"Los empleados son libres de hacer cualquier declaración que quieran personalmente, aparte de nuestro flotador / contingente patrocinado por la empresa", dijo el líder de inclusión al miembro del grupo Gayglers. "Pero no se les permite aprovechar nuestra plataforma para expresar un mensaje contradictorio con el que expresa Google", reza el mensaje.



El malestar interno y externo llegó después de una reciente decisión de YouTube con respecto al canal del conservador Steven Crowder, humorista del ala política de derecha, en los que se mofa del productor de videos del medio Vox, Carlos Maza. La controversia por los contenidos se hizo viral en Twitter, después de que Maza publicara un clip con apartados en los que durante por años fue objeto de burla, imitaciones crueles y comentarios discriminatorios. La decisión de YouTube fue desmonetizar los videos del comediante pero no eliminarlos, lo que fue leído por la comunidad LGBTIQ como un acto insuficiente.

Testimonios de empleados que se cobijaron en el anonimato han revelado malestar interno y sentimientos de frustración frente a las posturas internas.



Recientemente, en una carta reciente a los empleados LGBTQ de Google, el CEO de la empresa, Sundar Pichai, dijo que hacía eco de las recientes disculpas a la comunidad de Susan Wojcicki en YouTube, y prometió que la compañía estaría "examinando detenidamente" sus políticas de hostigamiento.



