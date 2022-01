Un virus llamado Dark Herrin se ha propagado rápidamente en la Google Play Store y ha infectado cerca de 500 aplicaciones en total desde marzo del 2020 afectando a más de 105 millones de usuarios que tienen descargadas estas herramientas en sus dispositivos.



El robo se generaba a través de costos mensuales en más de 70 países alrededor del mundo, los cuales estaban anclados a suscripciones por 13 dólares aproximadamente.



Lea además: Así puede mejorar la velocidad del Internet en su celular

Zimperium, una compañía socia de Google descubrió el fraude y encontró que el dinero se pagaba por medio de una facturación directa, por lo que no requería de tarjetas bancarias u otros medios de pago guardados en la Play Store, por lo que encontrar este robo era más difícil.



En el momento, se han eliminado de la plataforma 21 de las 470 aplicaciones infectadas con este malware y se les recomienda a los usuarios que tengan alguna de ellas eliminarlas de sus dispositivos para evitar ser víctimas de robo.

Estas son las aplicaciones eliminadas de Play Store:

• Smashex

• Upgradem

• Stream HD

• Vidly Vibe

• Cast It

• My Translator Pro

• New Mobile Games

• StreamCast Pro

• Ultra Stream

• Photograph Labs Pro

• VideoProj Lab

• Drive Simulator

• Speedy Cars - Final Lap

• Football Legends

• Football HERO 2021

• Grand Mafia Auto

• Offroad Jeep Simulator

• Smashex Pro

• Racing City

• Connectool

• City Bus Simulator 2

También puede leer:

Tome nota: así puede mejorar la calidad del sonido en Spotify



Dueños de iPhone: así podrá activar el FaceID con tapabocas con iOS 15.4

Los emojis con los que jíbaros venden droga en redes sociales, según la DEA

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET