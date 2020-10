Identifican 17 ‘apps’ infectadas con un virus peligroso en Android

En 17 aplicaciones de Google Play Store los informáticos de Zscaler detectaron el virus ‘Joker’, el cual, de acuerdo con la empresa, está diseñado para robar a los usuarios sus mensajes de texto, contactos y demás información de los dispositivos.



Además, el ‘Joker’ accede a los datos bancarios para suscribir a las personas a servicios pagos sin que estas se den cuenta.



La compañía notificó la existencia de 'Joker' al equipo de seguridad de Google para que las 'apps' puedan ser removidas de su tienda virtual. Según el reporte, hasta el mes de septiembre hubo más de 120 mil descargas de estas aplicaciones maliciosas.



Esta es la lista de 'apps' en las que se encontró el virus:



- All Good PDF Scanner

- Mint Leaf Message-Your Private Message

- Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

- Tangram App Lock

- Direct Messenger

- Private SMS

- One Sentence Translator - Multifunctional Translator

- Style Photo Collage

- Meticulous Scanner

- Desire Translate

- Talent Photo Editor - Blur focus

- Care Message

- Part Message

- Paper Doc Scanner

- Blue Scanner

- Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

En su blog de seguridad, Google explica que el virus ‘Joker’ fue identificado en 2017 en aplicaciones de mensajería. A pesar de los esfuerzos del equipo tecnológico de la compañía, en ocasiones logra pasar desapercibido a la tienda online para usuarios de Android.



El software dañino utiliza técnicas como clics inyectados, analizadores HTML personalizados y receptores de mensajes para hacer fraude en la facturación de servicios sin que el usuario sea notificado.



En su blog de seguridad la compañía explicó como funciona el virus 'Joker'. Foto: AFP

El gigante tecnológico reveló que estas aplicaciones pueden mostrar una ventana emergente en la que se invita a aceptar falsos términos y condiciones mediante un botón de confirmación. No obstante, al abrir la pestaña lo que se suele encontrar es un mensaje básico de bienvenida.



También es común que en la sección de reseñas y calificaciones de este tipo de ‘apps’ haya comentarios con cinco estrellas recomendando el servicio, seguido de usuarios que dan la menor calificación y comentan que es un fraude.



Zscaler recomienda a los usuarios prestar atención a los permisos que solicitan las aplicaciones y tener especial cuidado con aquellas que requieran autorizaciones relacionadas con mensajería y contactos.

