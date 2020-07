Google Maps lanzó el 'modo motocicleta' en Colombia

Google anunció esta semana el lanzamiento oficial en el país del Modo Motocicleta en Google Maps, una función que está centrada en los usuarios de estos vehículos en el país y que busca optimizar las rutas para disminuir los tiempos de recorrido de cada en las rutas que se busquen por la aplicación.



Hasta hace algunos días, los usuarios de Google Maps en Colombia podían obtener indicaciones de cómo llegar hasta otro lugar en carro, transporte público y a pie, pero, a partir de hoy, podrán obtener también indicaciones en sus motocicletas - un medio de transporte que mueve a millones de colombianos por día-.



Esta nueva función, a diferencia de las rutas sugeridas para carros, le muestra al usuario las mejores opciones teniendo en cuenta pasajes, rutas y caminos angostos en las que sólo pueden circular este tipo de vehículos, así como atajos y rutas que optimizan los tiempos de llegada.



Según André Kowaltowski, gerente de producto de Google Maps, "con este lanzamiento, Google busca facilitarles la vida a quienes usan este medio de transporte y además ayudar a los ciudadanos en general a tomar mejores decisiones de movilidad. El nuevo modo moto les permitirá a los usuarios tener más opciones para comparar rutas, tiempos y distancias, y así elegir la que más les convenga”.



"Utilizamos las imágenes de Street View, en conjunto con inteligencia artificial podemos saber las restricciones de las rutas que pueden tomar las motos para hacer lo más confiable posible estas rutas. Revisamos el ancho de las vías para saber si puede pasar una motocicleta y no un carro", agrega Kowaltowski.



Con la gran variedad de opciones para elegir, desde Google señalan que los usuarios podrán comparar distancias y rutas entre medios de transporte para, así, tomar las mejores decisiones sobre cómo moverse en la ciudad y saber cuál opción de vehículo las llevará más rápido a su destino.



En cuanto a las rutas secundarias, Kowaltowski señaló que desde Google no hacen" distinción de cuáles rutas puedan ser potencialmente peligrosas. "No queremos ser nosotros los que decidimos qué es una región peligrosa y cuál no. No creemos que es nuestra responsabilidad, pero utilizando inteligencia artificial podemos calcular las rutas que las personas más hacen".

"Sabemos que Colombia es un país que tiene muchas motocicletas y hay muchas personas trabajando con motocicletas por lo que teníamos claro que era un país en el que debíamos introducirla", precisa Kowaltowski



Esta función estará inicialmente activa en los dispositivos Android, pero más adelante se incorporará también en los teléfonos de Apple. "Empezamos con Android, pero para iOS y también para la web estarán disponibles más adelante", agrega Kowaltowski.



Con esta herramienta, los usuarios sabrán los estados de las calles, para así evitarle a los usuarios trancones por accidentes de tránsito u obras en la vía.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET