Google ha dado un paso importante en la protección de la privacidad de sus usuarios de Android al anunciar la implementación de alertas de seguimientos desconocidos o no deseados.



Esta nueva función, que está siendo desplegada para dispositivos con Android 6.0 y versiones posteriores, alertará a los usuarios cuando el sistema detecte que están siendo rastreados por dispositivos de localización.



Aunque estos localizadores, como los AirTags de Apple, los Smart Tags de Samsung o los dispositivos de Tile, son ampliamente utilizados para encontrar objetos perdidos, también se han detectado casos de mal uso, donde estos dispositivos son utilizados para rastrear la ubicación o actividad de una persona sin su conocimiento o consentimiento.

Rastreo ilegal Foto: Eva Hambach / AFP

Para abordar esta preocupación, Google se ha unido a otras compañías, incluyendo Apple, Samsung, Tile y Eufy, en una iniciativa para establecer estándares de la industria que controlen el rastreo no deseado.



Google ya había anunciado su intención de introducir alertas de rastreadores desconocidos en Android durante la conferencia para desarrolladores Google I/O 2023. Ahora, han comenzado a implementar esta función en dispositivos con Android 6.0 y versiones posteriores.



Cuando los usuarios reciban una alerta de rastreador desconocido, podrán obtener más información sobre el dispositivo y ver un mapa donde se detectó. También podrán reproducir un sonido desde el rastreador para localizarlo, incluso sin el conocimiento del propietario del rastreador.

Aplicación para localizar celulares Foto: Archivo particular

Esta función ya funciona con los AirTags de Apple, y Google continuará trabajando con otros fabricantes de rastreadores para que también funcione con sus productos.



Además, Google anunció que su red de búsqueda de dispositivos, Find My Device, también recibirá nuevas funcionalidades que permitirán a los usuarios ubicar sus pertenencias perdidas utilizando nuevos 'tags' de seguimiento Bluetooth de terceros.



La firma tecnológica expresó que continúa trabajando con Apple para desarrollar una especificación conjunta de alertas de rastreadores no deseados, que se espera esté lista para finales de este año.



Sin embargo, el lanzamiento de la red Find My Device se ha suspendido temporalmente hasta que Apple implemente protecciones para iOS que aseguren un uso seguro y protegido de esta función.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

