Google Drive es una herramienta que, además de funcionar como una plataforma, tiene un programa para ordenador, con el que se facilita la sincronización de archivos entre la nube y el almacenamiento local.

Sin embargo, algunos usuarios de Google Drive que usen ciertas versiones de Windows ya no tendrán acceso a esta herramienta.



Esto debido a que la app de Google Drive dejará de funcionar en computadores Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10, aunque en este último caso sólo la versión de 32 bits.



Esto quiere decir que el programa será compatible sólo con sistemas de 64 bits y la fecha límite de soporte está programada para el próximo mes de agosto.



Para enfatizar, la página de Google Drive indica que en agosto de 2023 se acabará el soporte en Windows 8, Windows 8.1 y todas las versiones de 32 bits, de las que queda sólo Windows 10 de 32 bits.



Cuando esta actualización ocurra, los ordendores no volverán a sincronizar los archivos y esto va a generar que los cambios que se realicen de manera local no se suban a la nube y pierdan soporte.

