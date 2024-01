Google cobrará por el uso de un servicio para su WhatsApp: ¿qué alternativas tengo?

Este 2024 será un año de cambios para los usuarios de WhatsApp, una de las redes sociales más usadas. Y es que Google ha anunciado una variación en las copias de seguridad (fotos, documentos, videos, etc.) y que afectará el bolsillo de muchas personas.

El espacio que ocupan las copias de seguridad de WhatsApp se descontará de los 15 GB de almacenamiento gratuito de tu cuenta de Google. Es decir, para tener más espacio se cobrará, pero hay algunas alternativas para evitar este costo.



Computer Hoy indica en un informe que ya desde el 2018 WhatsApp y Google acordaron que los archivos como mensajes, videos, fotos, documentos, stickers, memes, etc., podrían guardarse en Drive. Pero esto irá cambiando a partir de la mitad de este año.



La solución más sencilla sería pagar una suscripción a Google One, que ofrece 100 GB de espacio en su plan más económico de 1,99 euros mensuales. Aunque hay un método más práctico, y gratuito.



Lo primero, señala el informe, es hacer una revisión de tus conversaciones de WhatsApp y eliminar aquellos mensajes, fotos y archivos que ya no se necesitan. Ahora, en esta medida, las fotografías son claves, pues suelen ocupar más espacio. También es importante determinar cuáles se consideran relevantes, y borrar especialmente memes y archivos innecesarios.



Para borrar la mensajería hay que abrir la aplicación y dirigirse a la sección Configuración. Luego, en la opción Almacenamiento y datos se debe pulsar la alternativa Administrar almacenamiento. WhatsApp dará diferentes opciones para reducir el espacio ocupado. También es relevante revisar los archivos innecesarios en Google Drive.



Resulta también una medida más sana, pues de esa manera muchas personas administrarán mejor sus contenidos y el espacio que ocupan sus documentos.

