Con el método ‘Browser In The Browser’, una modalidad de phishing (técnica de robo de datos) aparece una ventana emergente en el buscador para que el usuario sea engañado y comparta su usuario y contraseña.



Así que la recomendación es siempre verificar la URL a la que es dirigido y asegurarse de no iniciar sesión en sitios en los que tenga dudas o en donde la dirección no inicie con https.

De acuerdo con Mr.dox, los ciberatacantes también aprovechan que cada vez hay más medios para iniciar sesión con la cuenta de Google y que desde uno de los servicios pueden controlar los demás.



A los atacantes les resulta fácil vulnerar la ventana flotante que aparece a modo de autenticación al iniciar sesión y con el mismo usuario y contraseña pueden robar los datos.

