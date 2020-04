Así cambió la movilidad con cuarentenas por el nuevo coronavirus

El gigante estadounidense Google publicó estadísticas de cuánto ha cambiado la movilidad por las órdenes de confinamiento para enfrentar la pandemia de covid-19, que han sido decretadas en hasta 131 países.



Para realizar el análisis, Google utilizó datos de teléfonos móviles de usuarios del mundo y agregó la información anonimizada.

El informe, publicado en este sitio web, entrega datos genéricos a nivel de país o, en algunos casos, región, para mostrar en gráficos cómo han evolucionado los hábitos de movilidad durante la pandemia.



"La idea es ayudar a los responsables de salud pública y otras administraciones a entender mejor cuáles están siendo los efectos de las medidas adoptadas y, si es necesario, modificarlas en base a las tendencias observadas", dijo a Efe un portavoz de Google que pidió no ser identificado.



Los gráficos de movilidad representan seis categorías distintas: tiendas y recreación; supermercados y farmacias; parques; estaciones de transporte público; lugares de trabajo; y espacios residenciales, de manera que es posible, por ejemplo, observar la tendencia de actividad que ha habido, por ejemplo, en los parques en España desde que se decretaron las medidas de confinamiento.

En Colombia

En el sitio web, es posible encontrar entre otros países el informe relacionado a Colombia. En él se encuentra que según los datos de Google, la movilidad en el segmento de grandes superficies y recreación cayó en un 86 por ciento mientras que los desplazamiento a droguerías y tiendas de víveres disminuyó en un 68 por ciento.



Los parques públicos tuvieron un 80 por ciento menos de movilidad mientras que las estaciones de bus y otros lugares de tránsito presentaron reducciones del 82 por ciento.



En materia de desplazamientos a lugares laborales la disminución fue de un 58 por ciento y el movimiento en zonas residenciales aumentó en un 26 por ciento.



Valores similares, a países como Argentina, Perú y Ecuador. En países como Italia y España, las reducciones de movilidad en algunos valores alcanzan a superar el 90 por ciento.

Los datos de los usuarios

Lo que hizo Google fue agregar por países y regiones unos datos que ya existían y eran públicos de forma individualizada a través de Google Maps, donde se puede consultar a tiempo real si una tienda, un restaurante u otro espacio está más o menos ocupado de lo que es habitual.



Sin embargo, esta nueva presentación permite observar de un vistazo la evolución que ha seguido la actividad en cada una de las categorías por país y entender así mejor el grado de efectividad de las medidas de confinamiento de la población.



Para lograrlo, el informe se alimenta de los datos recabados mediante los sistemas de geolocalización de los teléfonos de particulares que hayan dado su permiso expreso, y son actualizados de forma periódica cada dos o tres días para mostrar las últimas tendencias.



Google aseguró que los informes se nutren exclusivamente de datos agregados y completamente anónimos, y que cumplen con sus "más estrictos protocolos y políticas de privacidad".



De hecho, para reforzar todavía más el carácter genérico de los datos y resaltar las tendencias, en ningún caso se muestran cifras absolutas de, por ejemplo, personas que han visitado los parques o comprado en los supermercados de un país determinado, sino que los únicos números que se ofrecen son cambios porcentuales.



A diferencia de lo que han hecho algunos países asiáticos como China o Corea del Sur, estos informes no incluyen ningún tipo de dato individualizado, ni movimientos de personas concretas ni estados de salud o de infección y por tanto su utilidad no recae en prevenir posibles infecciones, sino únicamente en medir la efectividad de las órdenes de distanciamiento social.



En caso de que un usuario desee que Google no incluya sus movimientos en estos datos agregados, deberá asegurarse de tener marcado como "desactivado" el Historial de Ubicaciones en el menú de configuración de su teléfono móvil, una que ya viene desactivada de manera predeterminada.



Durante los últimos días, se ha abierto en EE. UU. un debate sobre si Apple y Google, que juntas controlan la gran mayoría del mercado de los sistemas operativos móviles, deberían colaborar con las autoridades sanitarias y el Gobierno para facilitarles grandes cantidades de datos de los que ya disponen sobre la población para luchar contra la pandemia.



Presumiblemente, estos datos serían más específicos que los anunciados hasta ahora, y se acercarían más a un modelo dedicado al seguimiento de casos particulares y a la prevención de nuevas infecciones como hicieron los países asiáticos, lo que sin duda plantearía grandes dudas acerca de la privacidad de los usuarios.



