Gobierno israelí niega vínculos con programa demandado por espionaje

El gobierno israelí negó este viernes cualquier participación en un programa de la NSO Group, que presuntamente se usó para espiar a periodistas y activistas en diferentes partes del mundo y habría violado la seguridad de WhatsApp. El pronunciamiento llega después de que Facebook demandó al grupo.

Las declaraciones buscan distanciar al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu de las actividades de Pegasus, una herramienta que habilita la vigilancia masiva en dispositivos móviles, permite encender cámaras y micrófonos remotamente y habría afectado a usuarios de Whatsapp.



El ministro del gabinete de seguridad israelí, Zeev Elkin, dijo a medios locales que si alguien hubiera hecho algo "prohibido", podrían esperar encontrarse en la corte.

"NSO es un actor privado que utiliza las capacidades que tienen los israelíes, miles de personas están en el campo cibernético, pero no hay participación del gobierno israelí aquí, todos entienden que esto no se trata del estado de Israel", dijo el funcionario a 102.FM Radio de Tel-Aviv.



Este martes, Facebook, propietaria de WhatsApp, demandó a NSO Group acusándole de ayudar a espías del gobierno a entrar en los teléfonos de aproximadamente 1,400 usuarios en cuatro continentes en una ola de piratería cuyos objetivos incluyeron diplomáticos, disidentes políticos, periodistas y altos funcionarios del gobierno.



El gigante de software, propiedad de Facebook, alega que NSO Group construyó y vendió una plataforma de piratería que explotó una falla en los servidores propiedad de WhatsApp para ayudar a los clientes a piratear los teléfonos celulares de al menos 1,400 usuarios entre el 29 de abril de 2019 y el 10 de mayo de 2019.



A pesar de las acusaciones, NSO ha negado su responsabilidad "en los términos más enérgicos posibles", diciendo que las combatiría "vigorosamente".

WhatsApp es utilizado por 1,9 mil millones de personas mensualmente y a menudo ha promocionado un alto nivel de seguridad, incluidos los mensajes cifrados de extremo a extremo que WhatsApp u otros terceros no pueden descifrar.



Por su parte, el funcionario Israelí dijo en su entrevista con la radio local: "no veo ninguna consecuencia política de este incidente" y añadió: "es cierto que cuando las personas hacen cosas que están prohibidas, no tengo forma de determinar si realmente hicieron algo prohibido, entonces el sistema de justicia aquí y en otros países les arrojará una investigación".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de Reuters

