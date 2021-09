La gastronomía local y regional se está apropiando de las redes sociales

En la actualidad, son innumerables los temas y tendencias que abordan los creadores de contenido para generar visualizaciones, 'likes' y, por supuesto, seguidores. Pero no hay duda alguna de que una de las temáticas más fuertes es la gastronomía.



¿Quién no ha guardado una receta que vio en YouTube o en TikTok para prepararla después?



En estas plataformas se pueden encontrar desde recetas sencillas para que sean replicadas por los internautas, hasta recomendaciones y reseñas de buenos lugares para ir a comer.



Este último es el caso de Carlos Muñoz y Tatan Arroyo, creadores de contenido principalmente para la aplicación Kwai, quienes realizaron un recorrido por la plaza de mercado La Perseverancia, con el fin de dar a conocer la gastronomía regional que se vende en el lugar.



La visita, ideada por el área de comunicaciones de la aplicación de videos cortos, originada en China, tuvo como protagonistas los platos típicos colombianos más demandados de la plaza, como el ajiaco del restaurante Tolú, los postres de La Poluy y el 'rompecolchón', un caldo de pescado de La esquina de Mary.

Carlos Muñoz (izq) y Tatan Arroyo (der), creadores de contenido para la aplicación Kwai, en la Plaza de mercado La Persevarancia. Foto: @hectorfabiozamora

Durante el recorrido gastronómico, la idea fue mostrar cómo puede darse a conocer la gastronomía local y regional por medio de las redes sociales. Al respecto, Muñoz (@comerenlacalle) aseguró que sus contenidos están dedicados a la exaltación de la comida, en esta ocasión, la típica colombiana que cocinan en las plazas de mercado.

Su punto de vista frente a las redes es claro, deberían estar más enfocadas en "posicionar contenido de valor". Por esta razón, resalta el carácter social y cultural de las aplicaciones como Kwai.



"Estos ejercicios en los que se está trabajando para apoyar y brindar visibilidad por medio de redes sociales a emprendedores y restaurantes, sectores que han sido muy golpeados por la pandemia, generan que más comensales vengan a probar la comida local y que, así mismo, se active la economía", dilucida.

Con respecto a los platillos degustados, resalta sin duda alguna el 'rompecolchón' de Mary. El influenciador ya había tenido la posibilidad de probar la preparación, que es todo un 'boom' en la plaza, y no tiene reparos en decir que la mujer encargada de la cocina tiene una sazón fuertemente representativa de la gastronomía de la región pacífica colombiana.

El 'rompecolchón' es un caldo de pescado preparado en La esquina de Mary, restaurante ubicado en la plaza de mercado de La Perseverancia. Foto: @hectorfabiozamora

Tatan Arroyo (@tatanarroyo), que realiza videos de recetas fáciles 'para hacer en casa', calificó el ajiaco de Tolú como el mejor de Bogotá y recalcó que es curioso que quien lo prepara es una cocinera costeña, ya que es un plato típico de la capital.



También recomendó el arroz con leche con almendras y el postre de crema de whisky de La Puloy.



Definitivamente degusta los sabores de la plaza La Perseverancia merece la pena. ¿Qué espera para conocer este 'templo' de la gastronomía nacional?

Los 'influencers' de la gastronomía

Carlos Muñoz es un periodista que encontró en las redes sociales el escenario perfecto para unir su profesión con uno de los temas que más le apasiona, la comida. Constantemente publica videos recomendando los mejores lugares para ir a comer, sin importar si se trata de un prestigioso restaurante o un puesto de comida callejero, pues lo importante es que sus seguidores disfruten de una experiencia gastronómica inolvidable.



Por su parte, Tatan Arroyo es un actor que aprovecha sus tiempos libres para compartir recetas caseras, deliciosas y fáciles de preparar. Además, al igual que Muñoz, aconseja los establecimientos que considera dignos de los fanáticos del 'buen comer'.



"En nuestro caso, lo que se está impulsando es contenido completamente diferente como música, arte, gastronomía y le veo mucho valor a resaltar la cultura autóctona con una plataforma tan amplia como las redes sociales", destaca Arroyo.



Las redes son una plataforma que democratiza el acceso a publicidad gratuita. Foto: @hectorfabiozamora

Ambos encontraron en redes como Instagram, TikTok y Kawai la plataforma perfecta para acercar la gastronomía colombiana a todos los paladares. Por ello, no dudaron en aceptar la invitación para visitar la tradicional plaza de mercado La Perseverancia, un lugar que reúne las mejores sazones con los ingredientes más frescos del campo colombiano.



Allí los creadores de contenido pudieron ser testigos no solo de la exquisitez de los productos del mercado, sino también de cómo las plataformas digitales han ayudado a que comerciantes, chefs y emprendedores de todo tipo se acerquen a sus consumidores.



De hecho, según Gustavo Vargas, director de comunicaciones y relaciones públicas para Kawai en Latinoamérica, "Campesinos, cocineros, chefs de plazas de mercado como La Perseverancia o de pueblos -que no eran sitios turísticos famosos-, han visto cómo se incrementa el turismo y aumentan los clientes de los temas locales" gracias a las visualizaciones de los videos en redes.



Es así como estas plataformas dejan de ser espacios netamente de entretenimiento para convertirse en escenarios de visibilización, donde los negocios locales encuentran oportunidades de crecimiento, más aún, en el contexto de una economía afectada por la pandemia.

