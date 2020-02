Freddy Contreras no logró calificación necesaria para trabajar en Beat

Hace unos días rondaron unas fotos en las redes sociales en la que se veía al taxista Freddy Contreras en las oficinas de ‘Beat’ en Bogotá, la plataforma que, al igual que 'Uber', presta servicios de transporte por medio de una aplicación móvil.

Recordemos que Contreras fue protagonista de un escándalo en redes sociales por el video que publicó unos días antes de la salida del país de ‘Uber’.



En él, invitaba a las mujeres, que prestaban servicio de transporte a través de la plataforma, a dedicarse a otra labores como lavar, planchar o cocinar.



El video causó tanta indignación que, la empresa para la cual trabajaba este taxista, lo vetó por las declaraciones malintencionadas hacia las mujeres.



Un día después de ser desvinculado de la empresa, en una entrevista para 'Noticias Caracol’ contó que recibió varias amenazas de muerte por sus declaraciones y que, para ese momento, se encontraba desempleado. En la misma entrevista pidió perdón.



Según la emisora ‘La FM’, después de haber sido desvinculado de la empresa de taxis y ser rechazado por otras más, un restaurante le ofreció trabajo para cocinar, barrer y trapear, pero lo rechazó porque se dedicaría a vender zapatos. Ahora, casi un mes después, el exlíder de los taxistas volvió a dar de qué hablar.

Freddy Contreras en las oficias de 'Beat'. Foto: Twitter: @sarrop_11

Después de que las fotos Contreras en las oficinas de ‘Beat’ rondaran en las redes, mediante un comunicado la empresa reveló la razón por la cual no aceptó que el hombre pudiera trabajar con ellos.



El comunicado explica que “la plataforma llevó a cabo sus protocolos de verificación de base de datos encontrando que Contreras Ospina ingresó con el interés de conducir bajo la nueva modalidad de servicio de Beat, conocida como Beat Plus.”



Continúa diciendo que “Beat trabaja en alianza con la compañía Latinoamericana Truora, la cual se especializa en la verificación de antecedentes judiciales, prevención de fraude e identificación digital.”

Comunicado de prensa 'BEAT' Foto: BEAT

Y por último, señaló que Contreras no alcanzó a cumplir con la calificación necesaria para continuar prestando servicios para la plataforma.



“Con el objetivo de mantener unos estándares de calidad para el nuevo servicio Beat Plus existe una política interna de hacer evaluaciones constantes a los usuarios conductores que inician en este servicio. Esto se realizó con la cuenta del usuario Freddy Contreras, lo que resultó en un bloqueo por no cumplir con la calificación necesaria.”, concluye.

Son cosas que suceden cuando no hacen filtros. ¿Qué hace #FreddyContreras aquí en @TheBEAT_CO ? Según su comunicado no pasó filtros, entonces ¿Qué pasó? pic.twitter.com/MUoucBUQqJ — Ivan Quecano (@Ivan_fenjik) February 28, 2020

Ahora que se conoció esa información, algunos internautas en las redes sociales han denunciado que el taxista publicó un video en el que afirma que está prestando servicios de ‘Beat’ aún cuando en el comunicado la plataforma dice que no pasó los filtros.



En el video se ve a Contreras con una actitud de burla y dice que “está camuflado” y lo hace para demostrar que las plataformas no cuentan con las normas de seguridad necesarias. “Me odiaban, me odian, pero me reciben en cualquier plataforma. Eso está muy bien, gracias ilegales.”, dijo.

