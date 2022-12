Si hay algo que la película ganadora de múltiples premios Oscar, ‘Lala Land’ nos enseñó, es que hay una sola cosa que todo el mundo busca por lo menos una vez en su vida: el amor.



Ni la fama, ni el dinero pueden compararse con la necesidad de poder encontrar una pareja en algún momento de nuestra existencia. ¿Y por qué comenzar con esta película? Porque es una de las muchas que bajo esta premisa nos enseñan que amar puede ser tan difícil que muchas veces duele o simplemente no da resultados.

Pero esto no significa que no existan nuevas o mejores oportunidades y para encontrarlas, internet puede ser un buen aliado. Las aplicaciones de citas son precisamente una buena opción para intentar encontrar el amor y es por ello que cada vez cuentan con más usuarios.



(Le puede interesar: Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en octubre).



Según la compañía Statista, en el 2020 ya habían más de 270 millones de usuarios registrados en diferentes apps de citas, a nivel mundial. Pero si usted aún no se ha sentido a gusto con algunas de las plataformas más populares, le traemos algunas opciones fuera de lo común:

Millionaire Dating App (ME)

Facebook Twitter Linkedin

La aplicación sólo te admite si tienes un puesto que genere altos ingresos. Foto: iStock

Sí, conseguir una pareja millonaria puede estar a un ‘match’ de distancia. La aplicación y sitio web de citas es exclusivo para solteros que estén buscando a una pareja exitosa a nivel financiero.



Según la compañía, su clientela de élite incluye directores ejecutivos, empresarios, atletas profesionales, supermodelos, abogados, inversionistas, celebridades y personas influyentes. Se encuentra en operación desde el 2001 y cuenta con más de 5 millones de usuarios alrededor del mundo.



La aplicación se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones de Google y como sitio web en www.millionairematch.com.



Pero tenga cuidado: este no es un sitio para encontrar una ‘sugar mommy’, ‘sugar daddy’ o ‘sugar baby’, pues está prohibido en sus términos y condiciones. La idea es encontrar su alma gemela y no alguien sólo por interés. En dado caso, el usuario puede denunciar el perfil y este será suspendido.

Clown Dating

Facebook Twitter Linkedin

La aplicación cuenta con cientos de usuarios, especialmente de Reino Unido. Foto: Página web oficial Clown Daiting

Este no es un sitio apto para personas con coulrofobia. Para algunos, cuando se piensa en payasos, la cara del aterrador y famoso personaje creado por Stephen King, Pennywise, aparece automáticamente en alguna parte de su cerebro. Sin embargo, para otros puede ser todo lo contrario.



(Además: Misterio resuelto: por qué la flecha de los computadores siempre está inclinada).



"Todo el mundo ama a un payaso", dice la página, "deja que un payaso te ame". El sitio que en un principio puede parecer una broma, al final si resulta ser 100 por ciento serio. En su sitio web no sólo ofrecen encontrar a su ‘pareja payaso ideal’, sino que también le ayudan con recomendaciones y a ver quién ha visto su perfil.

Freakit!

Facebook Twitter Linkedin

La aplicación creada por dos jóvenes españolas ha creado toda una revolución en internet. Foto: Página oficial de Freakit!

Esta aplicación de citas está diseñada exclusivamente para otakus. Así es, para quienes aman el mundo del anime y manga. Esta ‘app’, creada por dos jóvenes españolas, parece tener un futuro prometedor. Con más de siete mil seguidores en Instagram y 30 mil en TikTok.



Una de las cosas que más ha llamado la atención, es su dinámica para encontrar amigos o pareja. En un principio, al registrarse deberá realizar un test de personalidad que lo vinculará a un personaje de anime. Este será mostrado a los demás usuarios al momento de empezar a buscar perfiles interesantes.



Si el gusto es mutuo, la aplicación mostrará la frase ‘It’s a UwU’ (Es un UwU), la cual será una señal para que los dos usuarios puedan comenzar una conversación.



(Siga leyendo: ‘Tradwife’, polémica tendencia en mujeres que quieren ser amas de casa sumisas).



Por el momento, la aplicación se encuentra en mantenimiento por la cantidad de usuarios que se han registrado, lo cual ha generado que se presenten muchas fallas. Sin embargo, las creadoras aseguraron que están tratando de arreglar los problemas lo más pronto posible, para poderla tener de nuevo en Play Store y próximamente en la tienda de Apple.

Sizzl

Facebook Twitter Linkedin

La aplicación para los amantes del tocino, fue desarrollada en el 2015. Foto: iStock

Dicen que uno puede llegar al corazón de una persona por el estómago y probablemente nunca antes se lo había tomado tan en serio. ‘Sizzl’ es una aplicación disponible en la tienda de Apple y Google, que le permite encontrar a personas con un gusto excepcional por el tocino.



Así es, por el tocino. Aquellas tiras de carne de cerdo, que suelen servirse con huevos fritos como plato casi que típico en Estados Unidos. La aplicación fue lanzada por la compañía de charcutería Oscar Mayer en el 2015, buscando no sólo hacer parte de una estrategia para promover el consumo de productos cárnicos, sino que también busca realmente unir a quienes aman el cerdo.



En los perfiles se encuentran descripciones de cómo le gusta el cerdo a esa persona, sus preparaciones favoritas, si le prefiere compartirlo o no. Esos fatos serán cruciales para hacer match y poder establecer una conversación en línea.

Wingman

Facebook Twitter Linkedin

La aplicación se llama como la expresión anglosajona, que refiere al amigo que da apoyo emocional o que empuja a una relación amorosa. Foto: Página oficial Wingman

Esta es la app que le ayuda a ser el cupido de sus amigos. La dinámica es sencilla, pero puede resultar un poco peligrosa si no cae en buenas manos.



Lo primero es descargar la aplicación en Android o iOS. Después, debe dejar todo en las manos de alguien diferente a la persona del perfil.



Básicamente, un amigo de la persona en cuestión es quién puede crear el perfil, coloca una fotografía, sus gustos y una breve descripción. Después, como si de Tinder se tratara, este puede comenzar a descartar o aceptar personas que le parezcan adecuadas para ‘el amigo que siempre está soltero’.



Según Tina Wilson, la fundadora de la app, esta idea surge del ‘empujoncito’ que muchas veces la gente necesita al momento de acercarse a alguien. “Con el respaldo real de aquellos que lo conocen mejor, mostramos una autenticidad que es muy rara en las citas en línea”, comentó para el portal web ‘Mashable’.

También puede leer:

Sokushinbutsu: la impactante práctica budista de momificarse en vida

Diez errores comunes que le puede quitar la vida con aparatos eléctricos

Meta presenta oficialmente sus nuevas Quest Pro

Profesora embarazada de exalumno quiere subastar su cuerpo para subrogación

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Tendencias EL TIEMPO