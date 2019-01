Usuarios corporativos ya se pueden despedir de Google Hangouts

La herramienta de videollamadas de Google, Hangouts, será retirada de los servicios corporativos "para dar paso a una siguiente generación de aplicación de comunicación" de G-Suite. La decisión, anunciada por el blog oficial, aplicará para usuarios corporativos, pero revive rumores de que la aplicación original para los usuarios finales también llegue a su fin.



Según la compañía, el cambio de Hangouts por Chat and Meet tendrá como fecha límite el mes de octubre. Google no ha mencionado si los rumores sobre el posible fin en 2020 de Hangouts en su versión para usuarios individuales son reales.

En 2017, Google había dicho que su aplicación "evolucionaría" para enfocarse en la herramienta Meet, funcionalidad de videoconferencias, y Chat, una herramienta de mensajería que buscaría competir con Slack.



Hace un par de meses, el portal de filtraciones 9to5Google, hizo una polémica filtración en la que decía que 2020 será la fecha del fin de Hangouts. Días después, la empresa, en voz Scott Johnston, lider de producto en G Suite de Google, salió a desmentir que el servicio de Hangouts ya no tenga soporte.



En medio de los intercambios por redes sociales, 9to5Google, reconocido por acertar en múltiples ocasiones en sus filtraciones, se mantuvo en su posición indicando que fuentes que pidieron no ser reveladas informaban de un "abandono" de la aplicación.



Para algunos medios especializados como The Verge, el anuncio de G Suite y la línea de su diccurso "hace bastante probable que la muerte del clásico Hangouts no llegue antes de 2020".



Esta no sería la primera vez que el gigante de internet eliminara un servicio. La compañía canceló Allo, otra aplicación anterior a Hangouts, que operaba como una aplicación de chat experimental. De hecho, la compañía cuenta con un sitio web que colecciona todos los servicios que han muerto a lo largo de los años. El Cementerio G recopila soluciones como Google Reader, Picasa, Panoramio, Talk y al más recientemente difunto Google +.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET