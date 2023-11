Fallo en Google Drive está borrando archivos: qué pasa y qué hacer con sus documentos

Google Drive, el servicio de almacenamiento en la nube gratuito ofrecido por Google, ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento, y ahora es una herramienta indispensable para empresas, escritores, fotógrafos, freelancers que necesiten transferir información, entre otros.



Sin embargo, recientemente la compañía estadounidense ha descubierto un fallo en su sistema que elimina archivos de la cuenta de los usuarios sin su consentimiento y sin previo aviso.



En el foro de ayuda de Google, un usuario de Corea del Sur llamado Yeonjoong escribió que su Drive había vuelto al estado de mayo 2023, es decir que todo lo que había guardado o creado desde ese momento ya no estaba.



Yeonjoong cuenta en su nota que se había comunicado con el equipo de Google de Corea del Sur, y que le enviaron un proceso de recuperación que no había dado ningún fruto, así que había decidido llevar la situación directamente a Google EE. UU.



Ante la queja, un delegado de Google respondió, de manera pública, que la empresa reconoce un fallo, que el usuario que reportó el problema no ha sido el único afectado por el error, y que ya están haciendo las investigaciones necesarias para solucionarlo.



Mientras tanto, Google le recomienda a sus usuarios no intentar soluciones extremas, como ejecutar la opción ‘Desconectar cuenta’ en la aplicación de Drive para escritorio, ni eliminar la carpeta de datos de la aplicación, ubicada normalmente en estas direcciones:

Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

En adición, Google le recomienda a sus usuarios que tengan la posibilidad una prevención opcional: hacer una copia de la carpeta de datos de la aplicación en un disco duro externo, al menos hasta que se solucione el problema, para así evitar la pérdida de documentos importantes.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

