Un reciente estudio liderado por Meta, en colaboración con académicos externos, ha revelado que los usuarios de Facebook con inclinaciones ideológicas conservadoras están más expuestos a las 'fake news' que aquellos con posiciones más liberales.



Este estudio es parte del Estudio de Elecciones de Facebook e Instagram (FIES) lanzado en agosto de 2020, para comprender el impacto de las redes sociales durante los procesos electorales democráticos, en particular durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos del mismo año.



El estudio se basa en la colaboración con 17 científicos externos, libres de decidir sobre el análisis y contenido de los trabajos de investigación. Se recopilaron datos de la actividad de unos 23.000 usuarios de las redes sociales de Meta entre septiembre y diciembre de 2020, durante el ciclo electoral, para enviarlos a revistas académicas en formato de acceso público y gratuito para su análisis.



El nuevo problema de la plataforma YouTube podrían ser las 'Fake news'. Foto: iStock

El primer estudio publicado en la revista Science titulado 'Assymetric Ideological Segregation in Exposure to Political News on Facebook', destacó que Facebook es un entorno social e informativo ideológicamente segregado.



La investigación señaló que esta segregación se manifiesta más en contenido publicado por páginas y grupos que en contenido de amigos. Los investigadores concluyeron que hay una mayor prevalencia de contenido poco confiable en los medios de derecha con respecto a los de izquierda, dejando a los usuarios con inclinaciones conservadoras más expuestos a información falsa o desinformación.



Un estudio adicional, 'How Do Social Media Feed Algorithms Affect Attitudes and Behavior in an Election Campaing?', investigó cómo los algoritmos de Facebook e Instagram influyen en el comportamiento electoral de los usuarios.



Los resultados indicaron que el 'feed' cronológico de Facebook incrementó la proporción de contenido de fuentes no fiables en más de dos tercios en comparación con el 'feed' algorítmico, disminuyendo el tiempo de interacción de los usuarios en ambas plataformas.

Personas con ideales políticos muy marcados son más propensas a 'fake news' Foto: ISTOCK

Otro estudio publicado en Science, 'Reshares on Social Media Amplify Political news but do not Detectably Affect Beliefs or Opinions', mostró que la función de republicar contribuye a la popularización de publicaciones, pero no necesariamente a su viralización.



En respuesta a estos estudios, el presidente de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, declaró que los análisis demuestran que hay poca evidencia de que las características de las plataformas de Meta causen una polarización dañina o tengan efectos significativos en actitudes, creencias o comportamientos políticos.



Clegg sostiene que estos estudios podrían ayudar a responder preguntas espinosas sobre las redes sociales y la democracia, y espera que estos estudios ayuden a la sociedad a comprender mejor estos temas.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

