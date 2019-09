Facebook ya empezó a ocultar la cantidad de 'likes' y visualizaciones

A partir de este viernes, Facebook comienza oficialmente a ocultar los 'me gusta' o 'likes' de las publicaciones de sus usuarios. El primer país con este cambio será Australia.



Con la implementación de esta prueba, los usuarios australianos no podrán ver el número de 'me gusta' de una publicación, ni las veces que se ha visto un video en la red social. Sólo el autor de la publicación sabrá cuántas personas la han apreciado.

El anuncio confirma la investigación publicada el pasado 2 de septiembre, en la que Jane Manchun Wong, investigadora de seguridad, encontró dentro de cambios de código en la plataforma que "Facebook estaría considerando esconder los 'me gusta' o 'likes' en las publicaciones".

Esta modificación busca aliviar en cierta medida la "presión social" derivada de la necesidad de obtener la aprobación de los demás y centrar más la atención en la propia publicación que en su popularidad.



Más de mil millones de personas utilizan Facebook en todo el mundo, pero el gigante de las redes sociales (propietario de Instagram) en varias ocasiones ha sido acusado de tener un impacto en la salud mental, especialmente entre los jóvenes. "No queremos que los usuarios de Facebook se sientan competitivos", explicó el gigante estadounidense de las redes sociales en un comunicado.

Según la red social, esta "es una prueba para estudiar cómo reacciona la gente a este nuevo formato". De igual manera, Facebook asegura que quiere "aprender" de esta experiencia para evaluar un despliegue masivo en los próximos meses.



Dentro de los cambios de esta prueba no se modificó el botón 'me gusta'. Este permanece visible para todos. Asimismo, se seguiría mostrando el recuento de los comentarios, al igual las reacciones más comunes de la publicación. También se podrá ver las caras y los nombres de algunas personas a quienes les gustó la publicación.



Por su parte, el pasado mes de julio Instagram anunció que la prueba de eliminación de 'likes' en su plataforma, que comenzó en Canadá a principios de este año, ya se ha extendido a países como Brasil, Japón, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia.



*Con información de agencias.

