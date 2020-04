Facebook lanza Rooms, la aplicación con la que busca reemplazar a Zoom

Facebook anunció el lanzamiento de Messenger Rooms (Salas de Messenger), una nueva plataforma que se encuentra dentro de la aplicación de mensajería de la red social y que permitirá hacer reuniones de video de hasta 50 personas por sala, sin límites de tiempo.



Según la gigante de las redes sociales, se podrán organizar celebraciones, reuniones laborales o espacios para pasar un rato ameno con amigos. "No necesitas hablarle a alguien y esperar que sea un buen momento o revisar primero el calendario de todos". De acuerdo con Facebook, estas salas se podrán iniciar y compartir desde el muro, grupos y eventos, para que sea más fácil que la gente ingrese.

Además, confirmaron que más adelante también agregarán la opción para crear salas desde Instagram Direct y WhatsApp.



"Si tus amigos o comunidades crean salas que están abiertas para ti, las verás en Facebook, donde podrás encontrar qué hacer y personas con quien conversar. Cuando te invitan a una sala, puedes unirte desde tu teléfono o computadora, sin necesidad de descargar otro programa", afirma la compañía.



Además, a través de la aplicación Messenger, se podrá jugar con filtros de realidad aumentada que se encuentran dentro de la app, así como orejas de conejo, y las nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial como fondos envolventes de 360 ​​grados e iluminación ambiental.



En cuanto a la seguridad y la privacidad en las salas, afirman que cuando se crea una sala se podrá elegir quiénes pueden descubrirla y unirse a ella. Así mismo, eliminar a personas de la llamada y cerrar la sala para que no entre nadie más.



De acuerdo con Zuckerberg, Messenger Rooms (Salas de Messenger) se lanzará en algunos países esta semana y se extenderá al resto del mundo en las próximas semanas para que todos los usuarios lo puedan usar.

Otras nuevas funciones

Desde hace algunos días, Facebook anunció que ahora, se podrán hacer videollamadas con hasta con ocho personas en WhatsApp. "Estas llamadas están protegidas con cifrado de extremo a extremo para que nadie más pueda ver o escuchar las conversaciones privadas, ni siquiera WhatsApp", aseguran.



Por otro lado, anunciaron que regresará Live With, con el que se podrá agregar a otra persona en los videos en vivo, sin importar en qué parte del mundo esté. "Se puede traer a un orador invitado, entrevistar a un experto o actuar con un amigo", señalan.



"Con el fin de apoyar a creadores y PYMES, planeamos agregar la habilidad de que las páginas cobren para que la gente tenga acceso a eventos con videos en vivo –desde clases hasta conferencias profesionales", agregaron.



Otra novedad es que ahora se podrán escuchar los videos en vivo sin necesidad de verlos y que consuman más datos móviles."Si las personas no tienen una cuenta de Facebook, la mayoría de los videos públicos en vivo ahora están disponibles en la web, y algunas Páginas pueden compartir un número gratuito para escuchar el audio a través de cualquier teléfono".



En cuanto a novedades para la plataforma de streaming de videojuegos Facebook Gaming, la compañía señaló que: "Para ayudar a las personas a apoyar a sus creadores favoritos, estamos expandiendo el programa Estrellas a más Páginas y países. Una vez que se compren Estrellas, se pueden enviar a los creadores mientras están transmitiendo, quienes ganarán 1 centavo de dólar por cada Estrella".

¿Y la privacidad...?

Erin Engan, vicepresidenta de seguridad de Facebook, respondió algunas preguntas relacionadas a la privacidad y cómo se tratarán los datos dentro de esta nueva función de salas.



En las últimas semanas, los temas de ciberseguridad y problemas en al privacidad de algunas plataformas de videoconferencias han dado mucho de que hablar y cada día se vuelve más importante saber qué tan protegidos están los datos de los usuarios en línea.

Erin Engan es la vicepresidente de privacidad de Facebook. Foto: Facebook

¿Qué opciones y controles tengo?



Se puede iniciar una sala desde Messenger y Facebook, y pronto se podrá crear y unirse a salas desde Instagram, WhatsApp y Portal. La persona que la crea controla las preferencias de quién puede unirse, qué tan fácil es encontrar una sala y si el enlace está habilitado o si se puede compartir. La configuración de privacidad predeterminada se diseñó para ser consistente con lo que esperarías para crear una sala. Por ejemplo, las salas que creas desde un Grupo de Facebook están automáticamente abiertas para los miembros de ese Grupo.



Salas cerradas: Las salas se pueden abrir o cerrar una vez que inicia una llamada. Si una sala está cerrada, nadie más puede unirse, excepto un administrador de Grupo para salas creadas a través de un Grupo.



Eliminación de un participante: El creador de la sala puede eliminar a cualquier participante no deseado. Si el creador elimina a alguien de la llamada o sale de ésta, la sala se cerrará automáticamente y el creador de la sala deberá abrirla de nuevo para que otros se unan.



Salida: Si en algún momento alguien se siente inseguro en una sala, puede salir de ésta. El hecho de que una habitación esté cerrada, no significa que la persona deba quedarse.



Reportes: Se puede reportar el nombre de una sala o dar retroalimentación acerca de una sala si se cree que viola nuestras Normas Comunitarias. Nosotros no vemos ni escuchamos el audio o video de las videollamadas, por lo que los reportes y retroalimentación no incluirán audio o video de la sala.



Bloqueo: Se puede bloquear a alguien en Facebook o Messenger que lo moleste y no le informaremos a esa persona. Cuando alguien ha sido bloqueado e inicia sesión en Facebook o Messenger, no podrá unirse a la sala de la persona que lo bloqueó y no podrá unirse a la sala de la persona bloqueada.



¿Quién ve mi información y actividad?



Independientemente de si utiliza Rooms a través de su cuenta de Facebook o se une como invitado, no vemos ni escuchamos sus llamadas de audio o video.



Cuando se une a una sala a través de Facebook o Messenger, los participantes de las llamadas de las que no sea amigo en Facebook, podrán ver y escuchar lo que se diga o comparta en la sala, pero no tendrán acceso a tu perfil o información en otras partes de Facebook. Sólo podrán ver información podrían haber visto de otro modo, por ejemplo el nombre y la información pública de su perfil de Facebook, lo que ha publicado de forma pública o contenido de un Grupo al que ambos pertenecen.



Si no se ha iniciado sesión en Facebook, limitamos la información que pedimos que la gente proporcione al unirse a una sala. Sólo pedimos un nombre, que se mostrará para ayudar a los invitados y al creador de la sala a identificarlo en la llamada.



A lo largo de nuestros servicios, trabajamos con proveedores de servicios externos quienes nos ayudan a revisar y abordar problemas informados por los usuarios y podemos compartir información con estos socios, como el nombre de una sala y quién está en ella, para hacer este trabajo. Exigimos a estos socios que cumplan con estrictas obligaciones de confidencialidad y seguridad de los datos.



También trabajamos con nuestro equipo de seguridad para que hackers no puedan adivinar los enlaces de Rooms. Éstos tienen una serie de caracteres y dígitos aleatorios, con números y letras en diferentes casos. Esto hace que sea difícil para los hackers adivinar la combinación exacta de caracteres, y se genera un nuevo enlace cada vez que crea una sala.



¿Cómo impacta Rooms la colección de datos y anuncios publicitarios?



De la misma manera que en otras partes de Facebook, recopilamos datos de Rooms, independientemente de si se unió a través de una de nuestras aplicaciones o sin iniciar sesión en una cuenta. El objetivo principal de estos datos es proporcionar el servicio y mejorar la experiencia del producto. Sin embargo, al igual que con otras funciones de Messenger, el audio y video de Rooms no se utilizará para informar anuncios y no mostramos anuncios en Rooms.



Si la persona no tiene una cuenta de Facebook, recibimos algunos datos como su tipo de dispositivo y de navegador, información de uso de producto e información técnica. Utilizamos estos datos para una variedad de propósitos, incluyendo proporcionar y mejorar la experiencia del producto Rooms y ayudar a mantener Rooms seguro y protegido. Para obtener más información sobre la información que recopilamos y cómo se utiliza, consulte nuestra Política de datos. También puede obtener más información sobre cómo funcionan nuestros anuncios.



Rooms está construido dentro de Messenger, por lo que utiliza la misma tecnología para encriptar una conversación de video y audio entre personas, mientras viaja desde sus dispositivos a nuestros servidores que hemos colocado en solo un puñado de países que tienen un fuerte estado de derecho. Las salas no están cifradas de extremo a extremo. Si bien existen desafíos importantes para proporcionar cifrado de extremo a extremo para videollamadas con grupos grandes, estamos trabajando para lograr esto en Messenger y Rooms.



Los productos de Facebook siempre han buscado conectar a las personas. A lo largo de los años nos hemos enfocado en cómo ayudar a las gente a sentirse cerca, incluso cuando no están en el mismo lugar. Hoy, el video nos ayuda acortar la distancia. El día de mañana, recurriremos a tecnologías más inmersivas como la realidad aumentada y la realidad virtual.



Recientemente hemos visto cómo ha crecido la demanda de video en tiempo real. Entre WhatsApp y Messenger, más de 700 millones de cuentas participan en llamadas todos los días. En varios países, las videollamadas en Messenger y WhatsApp se duplicaron, y las vistas de los videos de Facebook Live e Instagram Live aumentaron significativamente en marzo. Pero hay más por hacer para que el tiempo real se sienta real.



Creemos que el tiempo que las personas comparten juntos debe ser espontáneo, no forzado. Para ayudar a la gente a sentirse cerca, incluso cuando están separadas físicamente, anunciamos nuevas herramientas para hacer los video chats y videos en vivo más sencillos, útiles y naturales.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET