Facebook lanza una aplicación de videojuegos independiente

El gigante de las redes sociales Facebook lanzó ayer una aplicación independiente especializada en los videojuegos. La app, llamada Facebook Gaming, se enfocará especialmente en América Latina, con 9 de los 11 países en los que tiene presencia, incluyendo a Colombia.



Su llegada resulta una apuesta que pone a la firma en filas de competencia con servicios como Twitch, propiedad de Amazon, y Mixer, propiedad de Microsoft.

EL TIEMPO habló en exclusiva con Vivek Sharma, director de producto de Facebook Gaming, quien aseguró que la apuesta busca llevar a los fanáticos de los juegos a un espacio para construir comunidades, ver partidas, jugar en línea y hasta intentar ganar dinero con ello.



El esfuerzo de Facebook en el gaming sale de ser una pestaña para convertirse en una aplicación aparte de la red social que trae más funcionalidades y buscará seducir a la creciente comunidad de streamers, casters y otros actores del mundo de los videojuegos.



Vivek Sharma, director de producto de Facebook Gaming. Foto: Facebook

¿De qué se trata la nueva aplicación?

La aplicación de juegos de Facebook está diseñada para ofrecer contenido de videojuegos y trae nuevas funciones que se construyeron inicialmente en lo que estaba disponible en una pestaña dedicada en la aplicación azul, pero tiene cosas nuevas que la comunidad estaba pidiendo. Nuestra misión es crear comunidad.



Queremos que esta nueva app provea un espacio para conexiones más profundas entre las personas. Los usuarios podrán ver y conversar con creadores de contenido y una de las cosas que personalmente más me emociona es que se puede transmitir el video en vivo de una partida de un juego que se tenga en su teléfono. Así que si juegas Clash Royale, Mobile Legends o PUBG podrás transmitir la partida directamente en Facebook usando esta aplicación. También puedes chatear con tus amigos e incluso jugar a solas con desarrollos como Everwing, Soccer FRVR y Words with Friends.



¿Cómo llegan a Latinoamérica?

Estamos muy emocionados. Latinoamérica es uno de los mercados más interesantes y con mayor engagement de usuarios. Lanzamos la beta en Filipinas en 2018 y este año llegamos con la beta a Brasil , México y Escocia. Ahora, la aplicación de Facebook Gaming se lanza oficialmente y se expande a 7 países más.



Desde este 13 de noviembre la aplicación estará disponible en Argentina, Bolivia, Colombia, Peru, Ecuador, República Dominicana. Con esto, la aplicación estará disponible en un total de 11 países, de los cuales 9 están en Latinoamérica. Así que podemos decir que realmente nos importa..



Una de las principales razones por las que estamos invirtiendo especialmente en Latinoamérica es porque los creadores de contenido hispanohablantes que tenemos en nuestra plataforma han granjeado algunas de las comunidades más fuertes. Estamos emocionados de aliarnos con ellos.

¿Cómo se puede conseguir la aplicación?

Está disponible en la Google PlayStore en Android. Esperamos que las promociones y sobre todo el voz a voz lleve a los usuarios a descargarla. No tenemos una meta de usuarios inmediata.



Nuestro enfoque es inicialmente Android. No por otra razón que el hecho de que esta región tiene mayoritariamente, ese sistema operativo. Tenemos una relación fuerte con Apple en Norte América, pero se trata de las dinámicas del mercado. En mi perspectiva, estamos hablando de países con un porcentaje del 95 por ciento de uso de Android.

¿Cuál ha sido la recepción de la industria frente a esta nueva app?

Solemos escuchar más a comunidad que a otros actores y espero que eso no sea negativo. La recepción de la comunidad ha sido muy fuerte y creo que es una de las razones por las que después de los pilotos en otras parte decidimos rápidamente llevarla a otros mercados.



Frente a la industria, la verdad sea dicha, la mayoría de usuarios en Latinoamérica ya está en Facebook con lo que tiene sentido tener una aplicación de videojuegos a la que los estudios pueden acceder y ganar contenidos también.



Hay interés con hechos como que hicimos una alianza con LolitoFDEZ, y NexxuzHD, creadores de contenido hispanohablantes que son muy fuertes. Estos actores se alegran de que estemos invirtiendo en el mercado latinoamericano y hemos tenido una experiencia favorable en Asia, en la que varias personas valoran que estemos construyendo comunidad.

¿Qué juegos van a estar disponibles? Hasta ahora hemos visto desarrollos de terceros...

Mensualmente unos 700 millones de personas juegan videojuegos, ven trasmisiones de juegos en vivo en Facebook... De hecho, la gente pasa tiempo en grupos conversando y hablamos de unos 100 millones de personas mensuales. Pero no solo se trata de transmisiones en vivo, también entregamos Instant Games, que cuenta con un catalogo de más de 100 juegos dentro de Facebook.



Seguiremos invirtiendo y trabajando con terceros en la industria para traer sus juegos y jugar directamente en la aplicación. Tenemos algunas alianzas con estudios en distintos países.



Aún estamos en el modelo en el que nos aliamos con desarrolladores y estudios para llevar sus contenidos a Facebook. Creemos que entregar una plataforma en la que puedan estar es probablemente la fortaleza que podemos agregar.



Al inicio, los usuarios podrían jugar Farm Ville, pero en el juego moderno, ver a otros jugando se ha convertido en una de las formas de entretenimiento más relevantes en el mundo. Así que estamos contentos de aliarnos con jugadores de títulos que no están en Facebook pero traen sus videos en vivo a la red. Juegos como PUBG, Fortnite, ya se transmiten en Facebook.

Bueno, Facebook tiene a Oculus, su consola portátil de realidad virtual... ¿vamos a ver alguna integración con el sistema?

No tenemos anuncios aún... pero sí podemos estamos trabajando en una opción que permita llevar a la app dentro del set de VR y ver una transmisión en vivo de un videojuego directamente desde Oculus.



Para que se entiendan las emociones que hay en el ambiente, la comunidad nos ha dicho que desean ver contenido de juegos como Beat Saber (popular juego de VR) dentro de Facebook Gaming. Pero no es una promesa, tendríamos que trabajar con el equipo de Oculus y con los creadores para llevar el Live Streaming del set a la aplicación.

Buscan atraer comunidades y creadores de contenido ¿qué beneficios proponen para ellos?

Nos alegra tener herramientas que permitan a los creadores de contenido vivir de lo que hacen. Existen dos programas para ello. El programa Level Up permite a personas casuales que hagan intentos en el mundo del streaming y puedan empezar a hacer dinero por medio de propinas, suscripciones y luego ingresos por algunas publicidades. Después de unirse al programa y cumplir algunos criterios, las personas pueden inmediatamente empezar a generar dinero.



El otro programa, de Partner Creators, está dirigido a creadores más profesionales. Tenemos un grupo de personas dedicadas a ayudarles a tener éxito en Facebook. Pero, como lo dicen muchos de nuestros creadores, no es una cuestión de solo dinero. Ellos quieren tener comunidades y Facebook es un gran lugar para empezar una comunidad porque sus amigos ya están ahí, las páginas, los perfiles, la cuenta de instagram y sus seguidores están allí.



Adicionalmente con la existencia de grupos, los creadores de contenido tienen muchos caminos para participar más allá de las transmisiones. Por último, los creadores desean una conexión auténtica. Lo que desean es que las visualizaciones representen a usuarios reales. Esto también lo hace una comunidad que no es tóxica. Queremos un espacio seguro para que los streamers crezcan.

¿Cómo lo harán menos nocivo? ¿la app tendrá nuevas reglas de convivencia además de las de Facebook?

Una de las cosas que le transmite confianza a nuestros creadores es que al final del día, las personas que se unen a su transmisión en vivo son personas reales. Si alguien no se comporta debidamente el creador podrá actuar y evitar que esa persona regrese a acosarlo.



Una de nuestras principales herramientas, que anunciaremos pronto, es la herramienta de moderación, que podrá ser administrada directamente por el creador. Así el streamer no tendrá que esperar a que un tercero intervenga sino que podrá establecer desde un comienzo las reglas de interacción en sus foros, que le permitirán mantener una cultura agradable entre su comunidad.



Sentimos que es una aproximación más poderosa porque esta combinación entre identidades reales y dar el control a los creadores un modelo de moderación más flexible agrupa todo lo necesario para que tengan una comunidad grande y segura.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@Lindapatcar