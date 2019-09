Facebook retira etiquetas sugeridas y amplía el reconocimiento facial

A partir de este martes los usuarios mundiales de Facebook tendrán una configuración de reconocimiento facial en sus perfiles y recibirán una notificación sobre cómo funciona.



En medio de un importante escrutinio legal por temas de privacidad, además de habilitar esta configuración, la red social anunció también la desactivación de una opción llamada etiquetas sugeridas, que permitía a los usuarios controlar si sus amigos recibían sugerencias para etiquetarlos en una foto usando reconocimiento facial.

La opción de reconocimiento facial, con la que Facebook asociaba un rostro en una fotografía con un perfil determinado, llegó en diciembre de 2017 y notificaba a una persona si aparecía en fotos en las que no había sido etiquetado o si su fotografía de perfil era usada por alguien más.



La función de sugerencia, que controla si la red social puede sugerir a sus amigos que le etiqueten en fotos o videos usando el reconocimiento facial, ya no estará disponible.

Las personas que opten por la nueva configuración seguirán teniendo sugerencias de etiquetas generadas automáticamente sobre ellas. En adelante, Facebook empezará a dar más detalles sobre cómo usa el reconocimiento facial y habilitará un botón para activarlo o desactivarlo.



Según dijo la red social en su blog oficial, si actualmente el usuario no tiene la configuración de reconocimiento facial y no hace nada, no usará el reconocimiento facial para reconocerlo o sugerir etiquetas. Tampoco se activarán funciones como el Photo Review, que permite saber cuándo aparece en las fotos aún si no está etiquetado, siempre que tenga permiso para ver la publicación en función de su configuración de privacidad.



Esa función es precisamente parte central de una demanda sobre privacidad que está en curso desde 2015. La demanda presentada por un usuario de Illinois acusa a la compañía de violar la ley de privacidad de la información biométrica del estado, acusándole de recolectar y almacenar ilegalmente datos de millones de usuarios sin su consentimiento.



El mes pasado, una corte de apelaciones federal rechazó los esfuerzos de Facebook por retirar la categoría de demanda colectiva a la causa. "Siempre hemos revelado nuestro uso de la tecnología de reconocimiento facial y la gente puede activarlo o desactivarlo en cualquier momento", dijo Facebook el mes pasado.



La compañía sostiene que sigue conversando con expertos en privacidad, académicos, reguladores y sus usuarios en temas como el uso del reconocimiento facial y las opciones que tienen las personas para controlarlo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters