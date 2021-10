WhatsApp y una caída que ‘desconectó’ al mundo

El lunes 4 de octubre de 2021 ya es una fecha histórica para el mundo de las redes sociales, de la tecnología y, por qué no, para la humanidad en general. Hace exactamente una semana se registró la caída por más de seis horas de los servicios de Facebook; Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, entre otras plataformas.



Y no, no es la primera vez que se caen algunas redes sociales y tampoco es la primera vez que ocurre por un periodo relativamente prolongado. Pero sí es la primera vez que se caen las tres plataformas de Facebook al tiempo en este contexto: más de tres mil millones de personas (casi el 40 % de la población mundial) utilizan alguna de las apps de la empresa de Mark Zuckerberg. Solamente WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios alrededor del mundo.



También es necesario poner en la balanza que, además de que WhatsApp es la principal vía de comunicación en tiempos cada vez más digitales, las redes sociales se han convertido en herramientas fundamentales para los negocios.



Hay miles de personas en Colombia que tienen una presencia tan importante en redes que generan dinero y es su principal fuente de ingresos económicos. Así como también hay cientos de miles de negocios y empresas que traducen su posicionamiento digital en ventas y que además utilizan canales como los chats de WhatsApp, Facebook e Instagram como su principal vía de comunicación con clientes para, en los casos de los restaurantes por ejemplo, hacer ventas.

Alejandro Cianci, mejor conocido por su ‘arroba’ @elgastroo en redes sociales, lleva años generando ingresos a partir de la creación de contenido en Instagram. Su posicionamiento como foodie referente en Barranquilla le ha permitido abrir restaurantes en la ciudad que también tienen una buena aparición en redes sociales y cuyo posicionamiento digital se ha traducido en un posicionamiento de la marca y en grandes números en ventas. Cianci habló con EL TIEMPO sobre cómo lo afectaron las caídas de más de seis horas de Instagram, su plataforma para crear contenido, y WhatsApp, el canal que representa el 30 por ciento de las ventas de sus restaurantes.



En cuanto a la creación de contenido en Instagram dijo que tomó la caída como una oportunidad para descansar. Sin embargo, sí aceptó que hubiese sido realmente grave para él si ese lunes hubiera tenido programado algún contenido patrocinado, una colaboración o cualquier otro compromiso comercial. Además, el hecho de que WhatsApp no funcionara significó que estuvo completamente desconectado de las empresas con las que tiene contratos activos.



Por otro lado, las ventas de sus restaurantes se vieron afectadas. WhatsApp representa el 30 por ciento de estas. Y, al ser cocinas ocultas que se dedican a vender comida a domicilio, esta aplicación es su única vía de venta directa. El otro 70 por ciento se centra en ventas por Rappi, que cobra una comisión del 23 por ciento a los restaurantes de Cianci. El joven de 23 años hizo una reflexión sobre aquellos restaurantes que se sostienen únicamente por las ventas directas a través de redes sociales. “Perdieron el día”, manifestó.



‘La productividad se cae’

Diego Tovar, socio de Consultoría de Deloitte Colombia, habló sobre la productividad de las empresas y de las personas en eventualidades como la del lunes pasado, que dejó al mundo sin varias de las principales vías de comunicación virtual.



Tovar aseguró que muchas de las comunicaciones que tenemos en estas plataformas no están ligadas al contexto laboral y que “como empresarios estamos llamados a asegurar la continuidad operacional”. Sin embargo, también aceptó que “la afectación es enorme y se cae la productividad”, sobre todo en casos en los que las personas son muy apegadas a estas plataformas ya sea para trabajar o para distraerse y que además no han logrado adaptarse a otras prácticas para que, pase lo que pase, la productividad y la vida continúen. Para Tovar, las empresas deben trabajar para que cualquier empleado desarrolle “la capacidad adaptativa para operar en realidades con cambios continuos y abruptos”.



El vocero de Deloitte también separó a las empresas en adaptativas y no adaptativas para referirse a la afectación de aquellas compañías que tienen como principales canales de venta Instagram, Facebook y WhatsApp. “Aquellas sin capacidad de adaptación y que, en muchos casos, durante la pandemia migraron sus canales de ventas a las redes sociales, pueden tener un importante impacto en los resultados en eventos como el del lunes pasado. Pero las empresas adaptativas lograrán en un ambiente omnicanal continuar operando a través de canales alternativos, físicos o digitales”, dijo Tovar.



Sin duda alguna, las redes, especialmente WhatsApp, representan algo mucho más que una aplicación móvil de entretenimiento, y la caída de todos los servicios de Facebook pone a reflexionar a la humanidad sobre lo importantes que son estos espacios en nuestra vida diaria, lo trascendentales que son para la economía y el trabajo de millones de personas.

Señales de un monopolio

La facilidad de comunicarse por vías digitales ya se ha convertido en necesidad. Para hablar con amigos, familiares, colegas de trabajo o clientes, hoy en día se utiliza WhatsApp. Cuando estuvo caída esta app junto a Instagram y Facebook, una buena parte de los tres mil millones de usuarios migró a otras plataformas, que, al recibir tantos ‘nómadas’ de las redes sociales, también registraron caídas.



Ese fue el caso de Telegram, otra app de mensajería como WhatsApp. Esto muestra que Facebook concentra tantos usuarios que una migración masiva paraliza de cierta manera el internet.



TECNÓSFERA

