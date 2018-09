Facebook le pone competencia a Tinder

Debido al uso extendido de las redes sociales y la actitud liberal hacia los sitios de citas en línea, Colombia se convierte este jueves en el primer país del mundo en recibir la última herramienta de Facebook, Facebook Dating. Esta red ha forjado su papel en la sociedad como una empresa que anima a los usuarios a crear o mantener relaciones significativas. El próximo paso, por supuesto, es introducir un nuevo competidor en el campo de los sitios de citas en línea.



A diferencia de otros sitios de citas reconocidos, en donde las personas 'deslizan el dedo' dependiendo de la apariencia de las personas, Facebook Dating pretende crear una experiencia personal centrada menos en 'encuentros rápidos' y más en fomentar los lazos a largo plazo.

¿Cómo funciona?

La herramienta, que será únicamente para usuarios mayores de 18 años, formará parte de la aplicación actual de Facebook y funcionará de forma voluntaria, de modo que usted puede decidir si desea empezar a utilizar la función para buscar un compañero o compañera.

¿De qué forma es 'más personal' que otros servicios?

Con Facebook Dating, el concepto de 'relacionarse’ ya no existe. Para enviar un mensaje a alguien que le llama la atención, ya no necesita que haya mostrado interés. Por lo tanto, a las personas se les da la oportunidad de iniciar una conversación y mostrar su personalidad, sin poner el énfasis en la apariencia física. Se usa un espacio de chat completamente separado de Messenger, en el que la transferencia de fotos, videos, pagos y enlaces está prohibida al principio, para ayudar a las personas a evitar el correo inapropiado y permitirles centrarse en la creación de conexiones genuinas.



También introduce el concepto del 'ancla', con lo que la gente tiene que iniciar una conversación relacionada con una foto o parte de su perfil. Esto anima a la gente a pensar más en sus mensajes de apertura, en lugar de enviar el mismo mensaje genérico a muchos usuarios.

¿Es más privado?

Se enfoca en salir con personas que no son sus amigos. Así que mientras pueda salir con amigos mutuos, lo cual ayuda a establecer la confianza entre compañeros potenciales, su familia y amigos no podrán ver que ha empezado a usar el servicio.



Para aquellos que quieren encontrar a alguien completamente fuera de su red, también pueden agregar una capa adicional de seguridad donde no puede chatear con quienes tienen amigos en común.



Además, se crea un nuevo perfil simplificado dentro de Facebook Dating, que solo toma el nombre y edad de su perfil principal de Facebook. Todo lo demás lo agrega usted mismo, para que pueda controlar cuáles fotos y cuál contenido se muestran a los compañeros potenciales.

Citas a través de eventos

Tal vez la característica más innovadora de Facebook Dating es la manera en que conecta a las personas a través de los eventos. Facebook le muestra a los otros usuarios del servicio interesados en eventos similares, animando a las personas con intereses en común a que empiecen a hablar. Mantiene su privacidad al mostrar solo aquellos que también quieren encontrar un compañero y que se ajustan a sus preferencias de género y orientación. Incluso, vincula personas a través de eventos pasados, para generar esa sensación electrizante de descubrir un momento en que podrían haberse conocido.



En definitiva, Facebook ha encontrado el equilibrio perfecto con su nueva herramienta. Facebook Dating es simple, personal y privado.



HARRY RICHARDS