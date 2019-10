Así funcionará la nueva herramienta de salud preventiva de Facebook

Facebook anunció una nueva función llamada Preventive Health, que utilizará la edad y el género de una persona para proporcionar información preventiva de salud, buscará conectar a la gente con recursos y centros de atención y además incluirá recordatorios de chequeo.



El gigante de las redes sociales que además de tener acceso a sus datos de conexión social desea incursionar en las criptomonedas ahora tendrá una apuesta por llegar al mundo de la salud.

Según Freddy Abnousi, jefe de investigación de salud, los usuarios de Facebook pueden usar la herramienta para encontrar lugares cercanos para recibir atención, establecer recordatorios de citas médicas y además marcar cuándo se finalicen, todo dentro de la misma aplicación.

La compañía dijo que la herramienta busca motivar a las personas a tomar medidas para prevenir problemas de salud. Según Abnousi, todos los días atiende pacientes con ataques cardíacos agudos y en medio de la búsqueda de soluciones para que la gente no llegue hasta ese punto, se preguntó "cómo podríamos haber evitado algo de esto".



La función, que se encuentra activa solo en EE.UU. por el momento, permite a los usuarios ver alertas en su News Feed con temas enfocados en las dos enfermedades base de las principales causas de muerte en Estados Unidos, según los centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC): enfermedades cardíacas y cáncer.



Según la red social, el material educativo disponible en la herramienta es proporcionado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Estadounidense del Corazón y los CDC, organizaciones reconocidas por su educación y experiencia en estas áreas.

Hay personas que no van a estar terriblemente felices por esta nueva función FACEBOOK

TWITTER

¿Más datos para fines publicitarios?

A pesar de que Abnousi espera que esta nueva característica haga que la gente visite a su médico con más regularidad, la iniciativa también ha generado inquietudes en los críticos de la industria que creen que Facebook ya tiene demasiada información sobre los más de 2.000 millones de usuarios de la red social.



Abnousi aseguró que entiende que algunas personas se molestarán con la idea de usar Facebook para cualquier cosa relacionada con la salud, incluso si es solo un recordatorio para su próximo chequeo. "Hay personas que no van a estar felices con esto".



El gigante de las redes sociales ha estado bajo el escrutinio de reguladores y legisladores desde que reconoció a principios de 2018 que la firma de investigación política del Reino Unido Cambridge Analytica obtuvo acceso no autorizado a información privada de hasta 87 millones de usuarios.



Si bien Facebook dice que no solicitará ninguna información más allá de la edad y el sexo, quienes utilicen la herramienta tendrán que ingresar información como la fecha y el lugar donde visitarán a su médico además del tipo de chequeo.



Por su parte, Erin Egan, vicepresidenta y directora de privacidad, política pública aseguró que Facebook es consciente que "los datos de salud son particularmente personales" razón por la que "tomaron medidas adicionales para proteger su privacidad y recopilar una cantidad limitada de información necesaria para que la herramienta funcione y la mejore con el tiempo".



Abnousi aseguró también que Facebook no usará ninguna información recopilada a través de la función para apuntar a personas con anuncios. Dijo además, que los datos recopilados se almacenarán de una manera que requiera permisos de acceso especiales para quienes están dentro de la empresa.

Otros servicios de salud con Facebook

Facebook ha ampliado su servicio para incluir varias funciones fuera de su modelo de negocio principal en los últimos años. En 2017 lanzó una herramienta para incluir el tipo de sangre en la aplicación y recibir notificaciones de crisis. Recordó a las personas que se registraran para votar antes de las elecciones de 2016 y ofreció un botón de donación para organizaciones benéficas, recaudadores de fondos y organizaciones sin fines de lucro.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de Bloomberg

@TecnosferaET