La compañía decidió hacer varios cambios en la estética de cómo se muestran las políticas de privacidad a los usuarios, debido a que notaban que la extensa cantidad de párrafos eran constantemente ignorados por los usuarios.



Ahora, con estas modificaciones brindan más detalles sobre cómo proporcionan los productos y da ejemplos de cómo utilizan la información para mejorar la experiencia de las personas en las aplicaciones.



Cambios principales:

Cambios en el diseño Foto: Meta (cortesía)

Información que se recopila: brindan ahora más ejemplos de los tipos de información que Meta recopila, que incluyen cómo y por qué se hace. También explican cómo se procesa la información de personas que no tienen cuentas de Facebook ni Instagram. Además, ahora proporcionn detalles adicionales sobre qué son los metadatos y cómo los usa la compañía.



Información de ubicación: se dan más detalles sobre cómo y cuándo Meta recopila información relacionada con la ubicación, ya sea a través de la configuración de los dispositivos u otros métodos, como la dirección IP.



Suspensión o cancelación de cuentas: en las Condiciones del servicio, se proporciona más información sobre los casos en que se desactivan ocancelan cuentas que infrinjan las Condiciones o Normasco munitarias, los derechos de propiedad intelectual de otras personas u otras leyes.



También hay más detalles sobre los casos en que se inhabilita o elimina una cuenta si no la se confirma después de registrarla, si permanece inactiva durante un período prolongado o si se detecta que otra persona la usó sin permiso y no pueden confirmar que le pertenece.



Procedimientos judiciales: en las Condiciones del servicio, según laubicación, actualizan la información relacionada con las notificaciones y con la jurisdicción y la legislación vigente para los procedimientos judiciales.



Por ejemplo, en el caso de los usuarios de Alemania, proporcionan el destinatario autorizado de acuerdo con la ley alemana de derechos de autor para los proveedores de servicios. También se aclara que la empresa puede presentar reclamaciones en cualquier tribunal competente del país en el que resida el usuario, que tenga jurisdicción sobre la reclamación.

